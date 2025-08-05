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娛樂 最新消息

町田啓太紅到發紫 進軍南韓娛樂市場

町田啓太去年11月底在台舉辦見面會和粉絲熱情互動。（資料照）町田啓太去年11月底在台舉辦見面會和粉絲熱情互動。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男神町田啓太去年11月來台辦見面會，不只回答粉絲提問的問題，還送扇子、側背包等小禮物給大家，最後和千名粉絲大合照，足足100分鐘活動讓粉絲心滿意足，在台灣擁有大批死忠粉絲。

綜合外電報導，町田啓太今（5）日正式與南韓綜合娛樂公司HB娛樂簽約，將展開在當地及全球演藝活動。稍早HB娛樂對外表示：「我們將有系統打造町田啓太在南韓與全球事業發展，並全力支持他憑藉多樣魅力與演技，在全球舞台發光發亮。」

今年6月，由町田啓太主演日劇《失蹤人搜索班：消失的真相》透過角色堅持到底的信念，盼帶給觀眾勇氣，讓他人氣再翻紅，劇中他飾演為尋找失蹤妻子而辭去警職的前刑警，暖心向觀眾喊話：「希望正在努力生活的大家，看完能有『再多撐一下』的心情。」令大批粉絲留下深刻印象。

《失蹤人搜索班：消失的真相》以日本每年約8萬件失蹤案件為背景，描寫那些未被警方深入追查的「無聲失蹤者」的故事，至今仍被許多粉絲討論。

 

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