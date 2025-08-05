閩南狼控學納粹 八炯再道歉譴責藍白網軍

閩南狼（右）指八炯「模仿納粹」煽動民意，引發關注。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「閩南狼」陳柏源3日上傳影片爆昔日戰友、反共網紅「八炯」溫子渝效法納粹，引發爭議，八炯昨晚透過threads再次道歉，同時譴責藍白網軍見獵心喜。

八炯4日晚間再發聲，表示相關不當發言都是出於其個人思慮不周，他說：「沒有其他人應該為此負責，願意承擔相關後果。」並呼籲外界不要將矛頭指向無辜人士，盼各界能冷靜看待避免陰謀論過度揣測。

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此外，八炯也譴責藍白網軍見獵心喜，藉放大他個人失言攻擊許多堅定反共、長期為台灣付出的人，他說：「做錯事、說錯話的人是我，任何檢討都虛心接受並反省，希望大家不要再攻擊無辜的人。」

八炯同時表示，目前他與閩南狼共同目標仍是推動823罷免案順利過關，讓國會運作正常，「這是一場屬於人民行動，不該因為我個人錯誤而模糊焦點。」

八炯threads全文：

這次的錯誤發言，完全是我個人的問題，是我在沒有深思熟慮下的不當表達，沒有任何外人應該為此背負責任。我願意承擔這個錯誤所造成的影響，也會更謹慎面對自己的發言。

但我必須譴責藍白網軍見獵心喜，藉由放大我個人的失言來攻擊許多堅定反共、長期為台灣付出的人。

做錯事、說錯話的人是我，任何檢討我都虛心接受並反省，但希望大家不要再攻擊無辜的人。

也懇請大家，冷靜看待這件事，不需要對任何人進行過度的陰謀論揣測。

我知道在立場或方式上，我們或許不盡相同，但此刻，我和柏源有一個共同目標：讓823罷免順利通過，讓國會正常化。

這是一場屬於人民的行動，不該因為我個人的錯誤而模糊焦點。對於因此受到干擾的朋友們，真的很抱歉，對不起。

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