未婚生子又劈腿！52歲鄭雨盛爆死會：完成結婚登記

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕52歲韓國影帝鄭雨盛終結「黃金單身漢」身分，今（5）被韓媒爆出和女友完成結婚登記！去年11月，鄭雨盛爆出和女模文佳菲「未婚生子」，又陷入3劈疑雲，形象跌落谷底，如今傳出他和女友登記結婚，女方不是文佳菲。

鄭雨盛今傳出已結婚，但女方並非私生子的母親文佳菲。（翻攝自Naver）

韓媒《My Daily》獨家報導，鄭雨盛的親近人士透露：「最近鄭雨盛和女友完成結婚登記，並將此消息告知熟識的親友們。」證實兩人成為法律上的夫妻。

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去年，鄭雨盛被爆出和女模文佳菲有私生子，引發巨大爭議，當時他選擇在青龍獎頒獎典禮上對外致歉，雖然當時表明不會結婚，但會負起一切責任，現在也算是「自打臉」，選擇成為女友的老公。

另一位相關人士表示：「鄭雨盛與現任妻子經歷許多快樂和艱難的時刻，特別是鄭雨盛在事業或私生活感到困難時，妻子總扮演堅強支柱和建議者的角色。」

結婚消息曝光後，火速引發社群熱議，紛紛表示「爆出婚外情還不到一年耶，好震驚」、「所以劈腿是真的，那現任妻子該有多難過」，部分網友則說「雖然如此，還是祝福他」、「韓國娛樂圈果然什麼都會發生」。

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