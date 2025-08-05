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娛樂 最新消息

不只五字經！&TEAM王奕翔直播噴「台語金句」家庭日常意外露餡

王奕翔曾在節目中搭乘雲霄飛車時罵出台語5字經。（翻攝自IG、WEVERSE）王奕翔曾在節目中搭乘雲霄飛車時罵出台語5字經。（翻攝自IG、WEVERSE）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓系日團&TEAM今年首度來台舉行專場，台灣籍成員「NICHOLAS」王奕翔終於回到家鄉，不禁激動大喊「台北我回來了！」、「我覺得很驕傲，很棒，但要繼續保持下去！」然而，他近期在直播時被CUE講台語，突如其來以超接地氣的口吻冒出一句「台灣長輩神金句」，不僅瞬間讓粉絲們全笑翻，也意外曝光私下的家庭日常。

王奕翔曾在錄製團綜搭乘遊樂設施時，受不了過於刺激因而脫口台語國罵五字經「Ｘ你Ｘ雞Ｘ」，播出後更一時成為熱門話題。然而，王奕翔近日在直播中被粉絲敲碗想聽他講台語，雖然他先是搖搖頭聲明自己不會說，但下一秒竟超接地氣脫口出了一句俚語「生雞卵無，放雞屎有！」意指成事不足，敗事有餘 。據悉，王奕翔的父親平時很常道出此段話。

王奕翔曾是韓國HYBE本部練習生，參加過選秀節目《I-LAND》，雖未出道，但後來轉戰HYBE日本子公司推出的《&AUDITION》，順利以&TEAM成員身份正式出道，如今的他能以中文、韓文、日文、英文自如溝通，是名副其實的語言能力者，即使在國際舞台活動為主，卻始終不忘家鄉語言文化，讓不少台灣粉絲感動直呼「最有溫度的返鄉偶像！」

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