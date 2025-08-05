趙正平轟爆低薪！談大學生昔今收入嘆「很悲哀沒進步」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「趙哥」趙正平自幕後轉戰幕前，憑藉直率又好笑的反應在節目《康熙來了》走紅，與主持人「小S」徐熙娣的有趣互動，更是許多觀眾最愛的橋段之一。不過，趙正平近日有感剛進演藝圈時的心路歷程，提到27年前當助理月薪僅1.8萬元，而現在大學畢業生平均起薪僅略高於3萬元，感嘆「很悲哀！沒有進步啊」引爆網友們共鳴。

趙正平有感台灣近30年大學生的薪資變化。（組合照，翻攝自IG）

趙正平在IG釋出影片暢談「台灣大學生的薪水」，他回憶剛入行擔任助理時薪資約1.8萬，當時台大畢業生月薪3.5萬起，與現今的平均薪資相差無幾，更要面對年年攀升的房租及油價，卻只有薪水幾乎原地踏步，對新鮮人而言生活極為艱困，他苦笑嘆「好歹現在的大學畢業生，一個月也要10萬（薪資）吧，只有3萬怎麼活？」更直言造成此現象的關鍵主因在於「政治惡鬥」，導致民生發展停滯造成老百姓如今的狀況，語氣中帶著無奈與不捨，「台灣很悲哀啊！沒有進步啊！」

請繼續往下閱讀...

除了針砭社會問題，趙正平颯爽直言自己一路走來並不輕鬆，他坦承曾歷經事業低谷，每天都覺得疲憊不堪，「再紅也有不紅的那天，看誰還在圈子裡，還有飯吃，吃多吃少而已！」此外，他更不諱言許多藝人其實早有規劃，在巔峰時期累積資產後淡出圈內，轉向投資或其他行業維生，「賺夠啦！轉頭就去做別的生意。」

當被問到是否對演藝圈已不再熱愛？趙正平對此則妙回，「不能這樣講，錢賺多的時候就會了！」笑中帶淚地反映出現實與熱情的拉扯。他也呼籲社會正視低薪與惡性政爭的長期影響，盼未來年輕人能不再為基本生活焦慮，擁有選擇夢想的自由，最後更殷殷期盼「台灣勞工不應該再低薪了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法