黑寡婦吵架聲能防狼！金獎名作成農業部「非致命驅趕」利器

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演諾亞鮑姆巴赫執導、「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）和亞當崔佛主演的2019年電影《婚姻故事》除了獎不停，沒想到兩位主角在片中的吵架聲竟然還有防「狼」的作用！

思嘉喬安森（左）和亞當崔佛在《婚姻故事》的吵架聲被美國農業部用來嚇阻狼群攻擊牛隻。（組合圖，翻攝自IMDB）

根據《華爾街日報》報導指出，美國農業部（USDA）目前竟然使用思嘉和亞當在片中大聲爭吵的音檔，來嚇阻狼群攻擊牛隻與驚擾農場上的牲畜，而這場爭執戲就是兩人片中情緒最激烈的段落，甚至讓兩人帶來了奧斯卡提名。

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報導指出，配備熱感應攝影機的無人機牛仔，能在黑暗中發現潛伏的狼，並用聚光燈照射牠們。無人機的擴音器則會播放驚嚇聲響，例如煙火聲、槍聲以及人類爭吵聲，「其中一段錄音，就是思嘉喬安森與亞當崔佛在《婚姻故事》中那場爭執戲。」USDA奧勒岡州一名區域主管受訪時還表示：「我需要讓狼知道，人類是危險的。」

這種做法被稱為「狼隻驅離」（Wolf hazing），除了人類爭吵聲，也會播放像是AC/DC的《Thunderstruck》等高音量音樂來嚇阻兇猛的狼群。由於灰狼長期被列為聯邦政府的瀕危物種，USDA選擇以無人機巡邏來進行非致命驅趕。

此法似乎效果顯著，報導中也提到：「在俄勒岡州南部的克拉馬斯盆地，曾有20天內發生11頭牛被狼咬死的情況。之後在85天的無人機巡邏期間，僅有2頭牛遭遇攻擊。」

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