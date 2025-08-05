「演員中的演員」獻聲助陣帶動精彩火花 《壞蛋聯盟2》好評爆表

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》叫好又叫座，除了上映首週末拿下台美上映新片冠軍，在爛番茄影評網也獲得86%的新鮮好評，觀眾評價的爆米花指數更是高達95%的超好評。

《壞蛋聯盟2》的狼先生再度由山姆洛克威爾配音。（UIP提供）

片中配音卡司堪稱是電影調性與特色的核心，續集也延續了首集的成功要素，回歸執導的導演皮耶佩里費爾表示：「我們知道這些演員與角色之間有強烈連結，彼此默契十足，那種能量自然而然延續下來，讓我們能在續集中深入探索角色，因為這些聲音早已是角色的一部分。」

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《壞蛋聯盟2》多數場景是演員群一同面對面配音。（UIP提供）

回歸的原班人馬包括金獎得主山姆洛克威爾再度獻聲智慧首腦狼先生、馬克馬隆獻聲開鎖高手蛇先生、克雷格羅賓森獻聲偽裝大師鯊魚先生、安東尼拉莫斯獻聲瘋狂暴躁的「肌肉男」食人魚先生，以及綽號「萬絲通」的天才駭客狼蛛小姐也再度由金球影后奧卡菲娜配音。新加入配音陣容的有娜塔莎里昂、丹妮爾布魯克斯和瑪麗亞巴卡洛娃

配音期間，多數場景是演員群一同面對面錄製，對聲演角色起了關鍵作用，製片戴蒙羅斯表示：「最有趣、最出乎意料的互動往往來自這些團體錄音時刻，他們可以彼此即興對話、玩梗，許多最精彩的台詞都是現場即興誕生，這種自然的火花是無法刻意模仿的。」

山姆洛克威爾（左）和奧卡菲娜一同回歸為《壞蛋聯盟2》配音。（UIP提供）

製作團隊同時使用演員的臉部參考影像，捕捉微妙表情與肢體語言，進一步豐富角色動畫表現。山姆洛克威爾在錄音時非常投入，直言：「有時候我真的忘了配音有多需要肢體參與！尤其像這種動作場面密集的電影，情緒與能量全靠肢體帶動，這讓你無時無刻都保持專注。」

山姆也大讚賞導演佩里費爾營造的創作空間，「他打造了一個極具表現力的世界，同時非常重視演員的演出。他很有方向感，也願意讓演員自由發揮，這讓創作變得非常有趣也具合作性。」製片羅斯則說山姆不只是穩定的核心，更讓整個團隊活躍起來，「他是演員中的演員，大家都愛跟他合作。他能吸收他人的能量、帶動現場氣氛，讓每位演員發揮更好。他的即興能力與自然互動，讓電影中很多精采火花變得可能。」《壞蛋聯盟2》全台上映中。

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