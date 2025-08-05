高難度場景師法神作《星際效應》！《壞蛋聯盟2》台美同步拿下新片冠軍

《壞蛋聯盟2》讓片中壞蛋聯盟上太空拯救世界。（UIP提供）王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》上週末（8月1至3日）在台美同步上映，北美開片成績高達2220萬美金（約台幣6.63億元），全台票房也有台幣511萬，雙雙稱霸上映新片。

該片由首集導演皮耶佩里費爾回歸執導，他強調新作除了持續從原著童書系列汲取靈感，更希望在敘事、角色深度與幽默感之間取得全新平衡。他強調：「這系列最迷人之處，在於能在荒誕喜劇中蘊含真實情感。」

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《壞蛋聯盟2》的太空場景一點也不馬虎。（UIP提供）

導演更透露，原著第5集中一個搞笑場景啟發了他：食人魚吃太多墨西哥捲導致放屁，結果害狼老大在太空裝內差點窒息，最後靠氣體推進脫困。這個荒謬橋段竟成為全片關鍵靈感，而這次片中高難度的太空場景設計，還參考了《星際效應》、《阿波羅13》等電影與太空總署NASA的發射畫面，力求真實又震撼。

電影聚焦角色的掙扎、自我認同，以及成長蛻變，全片處處笑點與刺激場面，幽默又具有獨特風格。除此之外，這也是一部關於「二次機會」的故事，中心主旨正是「當你想改變世界時，世界是否願意相信你？」不僅規模全面升級，角色與故事面臨更高挑戰，展開刺激又爆笑的精采任務。《壞蛋聯盟2》全台上映中。

《壞蛋聯盟2》幕後花絮配音篇：

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