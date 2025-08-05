晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高難度場景師法神作《星際效應》！《壞蛋聯盟2》台美同步拿下新片冠軍

《壞蛋聯盟2》讓片中壞蛋聯盟上太空拯救世界。（UIP提供）《壞蛋聯盟2》讓片中壞蛋聯盟上太空拯救世界。（UIP提供）王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠賣座動畫續集《壞蛋聯盟2》上週末（8月1至3日）在台美同步上映，北美開片成績高達2220萬美金（約台幣6.63億元），全台票房也有台幣511萬，雙雙稱霸上映新片。

該片由首集導演皮耶佩里費爾回歸執導，他強調新作除了持續從原著童書系列汲取靈感，更希望在敘事、角色深度與幽默感之間取得全新平衡。他強調：「這系列最迷人之處，在於能在荒誕喜劇中蘊含真實情感。」

《壞蛋聯盟2》的太空場景一點也不馬虎。（UIP提供）《壞蛋聯盟2》的太空場景一點也不馬虎。（UIP提供）

導演更透露，原著第5集中一個搞笑場景啟發了他：食人魚吃太多墨西哥捲導致放屁，結果害狼老大在太空裝內差點窒息，最後靠氣體推進脫困。這個荒謬橋段竟成為全片關鍵靈感，而這次片中高難度的太空場景設計，還參考了《星際效應》、《阿波羅13》等電影與太空總署NASA的發射畫面，力求真實又震撼。

電影聚焦角色的掙扎、自我認同，以及成長蛻變，全片處處笑點與刺激場面，幽默又具有獨特風格。除此之外，這也是一部關於「二次機會」的故事，中心主旨正是「當你想改變世界時，世界是否願意相信你？」不僅規模全面升級，角色與故事面臨更高挑戰，展開刺激又爆笑的精采任務。《壞蛋聯盟2》全台上映中。

《壞蛋聯盟2》幕後花絮配音篇：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中