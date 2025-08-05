目黑蓮、今田美櫻爆「特殊關係」！新片情感受矚目

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《一兆$遊戲》改編超人氣連載漫畫，今年原班人馬重聚推出「劇場版」，挑戰更大格局的華麗商場戰爭！

目黑蓮飾演的阿陽和「霸氣千金桐姬」今田美櫻之間的感情發展受到高度矚目，今田美櫻表示，「我覺得兩人的關係超越愛情與友情，是很特殊的存在，誰也取代不了」，透露兩人張力十足的複雜情感顯得格外有意思。

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另外飾演主角阿陽與佐野勇斗演出的阿學在電視劇殺青後仍持續維持深交。雖然電影拍攝距電視劇殺青已相隔約半年左右，但兩人仍能在電影開拍首日就完美重現「陽學CP」的默契。

目黑蓮表示，「阿陽和阿學是對強大的搭檔，正因為對方擁有自己沒有的東西，他們才會深受彼此吸引，我在詮釋角色時相當重視這一點。」

被問到戲外是否會聊演出相關的事情時，佐野勇斗笑稱兩人私下大多都在聊團體活動的事情，還有未來發展、人生觀等深度內容。至於演出的部分，倒是只會輕鬆聊聊：「明天有這場戲，感覺會蠻有趣的吧！」《一兆$遊戲 劇場版》15日在台上映。

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