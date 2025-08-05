王燦演反派太入戲！研究社會案件扮心機大魔王 綁架勇兔引恐慌

「勇兔」林筳諭在《好運來》遭綁架。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王燦在民視八點檔《好運來》飾演反派大魔王「陳曉剛」，近期他的陰謀逐漸浮上檯面，無辜的「勇兔」林筳諭竟成為被綁架的犧牲品。她表示，車廂內的密閉空間讓她一度恐慌發作。王燦則分享，為了演活角色的霸氣與心機，他甚至會研究社會案件作為參考。

王燦為《好運來》演活反派大魔王，自我催眠入戲。（民視提供）

「勇兔」林筳諭在《好運來》飾演蔡佩茹。（民視提供）

勇兔劇中被綁架並塞進狹小的車廂，這場戲讓她至今仍心有餘悸。她透露，拍攝地點位於地下室，悶熱的空氣加上狹窄空間，讓她必須先克服生理上的不適。最驚險的一幕，莫過於車廂蓋上後，原本要營救她的王瞳卻遲遲沒有動作。勇兔說：「當時我真的很緊張，心想，是不是要把我關在裡面？」所幸當時只是因為有車經過，拍攝暫停，王瞳聽到勇兔聲音後立刻開車廂門，才化解這場虛驚。

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「勇兔」林筳諭在《好運來》遭「蓋頭」綁架。（民視提供）

這段經歷讓勇兔深刻體會到，儘管角色「佩茹」一向勇敢果決，但面對綁架時仍會感到害怕。她也藉機呼籲觀眾：「不管遇到什麼事情，先努力冷靜處理問題，解決後再來排解情緒，我們一起共勉之。」她認為，佩茹的勇敢來自於冷靜分析，懂得在車廂內製造線索，協助家人成功定位，而不是一味抱怨或自我內耗。

「勇兔」林筳諭在《好運來》遭綁架，被丟進後車廂。（民視提供）

飾演大反派曉剛的王燦，此次演技備受肯定，將角色的自負、沉穩與冷血詮釋得淋漓盡致。他坦言，為了揣摩「曉剛」這個角色，他花了不少功夫，「我會多看社會新聞、八卦雜誌與刑事案件，了解當事人與加害者的心理狀態，挖掘人性的黑暗面」。

王瞳在《好運來》看到林筳諭被綁架，暗中幫助她。（民視提供）

林筳諭在密閉空間拍攝，敬業程度讓人佩服。（民視提供）

王燦透露，讀劇本時會強迫自己以「曉剛」的身分與視角思考，錄影前也會不斷催眠自己：「要內心高高在上、自私且沉穩。」也因長期詮釋反派角色，反而讓他更加篤信「人性本善」，也藉機提醒觀眾遠離毒品與詐騙：「作惡多端的人，天理昭昭，善惡有報，不是不報，時機未到。」

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