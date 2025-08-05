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娛樂 電視

孫淑媚爆為年下男友犧牲夢想 辭演電影女主角只為陪他度低谷

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在華視、公視台語台《拜六禮拜》意外捲入黑道紛爭，導致學生受傷、無法參加比賽，他也因此遭學校革職，陷入巨大的低潮。他發現女友孫淑媚為了陪伴他，打算辭演好不容易試鏡上的電影女主角，讓他意識到自己不能再這樣下去了。

《拜六禮拜》劇組驚喜替鍾欣凌（前排右三）慶生。（華視、公視台語台提供）《拜六禮拜》劇組驚喜替鍾欣凌（前排右三）慶生。（華視、公視台語台提供）

連晨翔飾演的「豪豪」原本陷低潮，後來決定重新振作起來，反過來鼓勵孫淑媚不要放棄夢想，最終孫淑媚也靠著電影得到獎項。曾經是學生歌手的孫淑媚坦言，當初也經歷過一番抉擇，但慶幸自己努力挺過高中及大學，一路走來真的不容易。連晨翔也表示絕對支持另一半做他想做的事情，因為自己不喜歡聽到「因為我而放棄」等相關話語，就算是親密戲，只要作品很好，就絕對支持。

連晨翔（左）在《拜六禮拜》重新振作，鼓勵孫淑媚（右）不要放棄夢想。（華視、公視台語台提供）連晨翔（左）在《拜六禮拜》重新振作，鼓勵孫淑媚（右）不要放棄夢想。（華視、公視台語台提供）

另外，鍾欣凌劇中在兒子男友葛丞的鼓勵下，決定重返校園，王品澔甚至還參加了媽媽鍾欣凌的畢業典禮，後來也順利地在台北找到工作，一圓自己最初的夢想。鍾欣凌笑說，現在自己最想做的事就是找個地方好好發呆，享受一個人的假期。

王品澔（左）在《拜六禮拜》參加媽媽鍾欣凌的畢業典禮。（華視、公視台語台提供）王品澔（左）在《拜六禮拜》參加媽媽鍾欣凌的畢業典禮。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》劇組3日趁著直播活動，提早替鍾欣凌慶祝生日，蛋糕更是由戲裡兒子王品澔送上桌，現場氣氛溫馨又歡樂。葛丞也分享拍攝期間遇到的趣事，不僅意外撞傷額頭，還遇到教召，而他也哽咽地向全體人員致謝，協助他度過所有狀況。

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