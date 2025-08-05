吳淡如前弟媳是香港戲后！軍事化教女爆衝突 母女撕破臉全網看哭

〔記者李紹綾／台北報導〕53歲港星江美儀近年來在母親角色上相當上手，從《親親我好媽》到《下流上車族》，不僅演技備受肯定，也成功打入「媽媽粉」市場。她在在《親親我好媽》化身「虎媽」角色，劇中與女兒江嘉敏的對手戲火花四射，情感張力十足，令觀眾看得揪心又過癮，寫實劇情成功帶動收視。在2022年憑藉《下流上車族》全職母親一角，成為首位同年度奪得《萬千星輝頒獎典禮》及《觀眾在民間電視大獎》最佳女主角獎的雙料戲后，人氣再攀高峰。

「虎媽」江美儀（中）在《親親我好媽》展現動人的母女情誼。（年代提供）

江美儀在《親親我好媽》首度挑戰媽媽角色，劇中化身虎媽，對兩位女兒實施「軍事化教育」，引起女兒們反彈，母女激烈衝突一觸即發，爭執場面看得觀眾直呼眼淚直流，劇情反映現代家長扭曲的教育價值觀，掀起觀眾強烈共鳴。開播後口碑與討論度雙雙爆棚，收視更是屢創新高，大結局平均收視高達27點，最高一度衝上29點，創下當年同時段收視第二的佳績，亮眼成績讓江美儀直呼：「真是鬆了一口氣！」

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江美儀在《親親我好媽》首次挑戰虎媽角色，演技備受讚賞。（年代提供）

《親親我好媽》是江美儀首次擔任第一女主角的無線劇集，她坦言拍攝期曾壓力大到爆哭，甚至因此肩膀痛到無法入睡。江美儀過去與作家吳淡如的弟弟吳君祥有過一段婚姻，但兩人並未育有子女，為了完美詮釋角色，她表示「媽媽經」全都是從身邊的朋友身上偷師來的，育有愛犬的她還開玩笑說：「我將教狗的經驗放在教劇中女兒身上。」江美儀成功演活控制慾強烈的虎媽形象，也意外收服一票媽媽級粉絲，被稱為「媽媽界偶像」。

港劇《親親我好媽》反映現今怪獸家長心態，引起觀眾強烈共鳴。（年代提供）

《親親我好媽》劇情真實反映現今香港「怪獸家長」的現象，對子女進行一連串病態式的管教，引發觀眾熱烈討論，連江美儀都感嘆：「演完這部戲後更不想生孩子了，沒想到當父母竟如此辛苦。」她在劇中將母愛細膩表現出來，演技大獲好評。《親親我好媽》8月5日起，每週一至週五晚間8點年代MUCH台、晚間10點MOD壹綜合台播出。

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