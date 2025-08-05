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娛樂 電視

劉書宏慘遭「最美水電工」提分手 吐失戀遺憾：早知道就勇敢一次

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧在華視、公視台語台《拜六禮拜》飾演水電工「世美」，角色與劉書宏彼此相愛，卻因為價值觀與生活習慣不同而吵架，心累的丁寧決定主動提分手。

《拜六禮拜》導演、編劇及演員齊聚舉行直播。（華視、公視台語台提供）《拜六禮拜》導演、編劇及演員齊聚舉行直播。（華視、公視台語台提供）

丁寧、劉書宏劇中好不容易才在一起，但兩人之間的愛情，卻在一次次的爭吵中，逐漸發現彼此之間的差異難以磨合，雖然彼此依然在乎，卻不得不面對價值觀與生活步調的不一致。丁寧的角色「世美」第一次談戀愛就失敗收場，心情雖然難過，卻一點也不懦弱，不僅努力學好技術，還帶著女學徒專門做女性客群，生意越來越好。

丁寧（右）在《拜六禮拜》淚崩向劉書宏提分手。（華視、公視台語台提供）丁寧（右）在《拜六禮拜》淚崩向劉書宏提分手。（華視、公視台語台提供）

丁寧表示，想透過這個角色告訴女性朋友，即便沒有伴、沒有錢，依舊能夠選擇自己想過的日子。劇組3日晚上的直播中，丁寧看到「世美」勇敢提分手橋段時，當場感動落淚。不過飾演「冠中」的劉書宏卻認為這個角色很笨，既然分手後感到後悔不已，為何當初不勇敢嘗試一次。

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