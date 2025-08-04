綾瀨遙假日慾望大爆發 穩交小11歲男友「仍怕孤單」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕綾瀨遙主演日劇《孤獨S又怎樣》引起觀眾對「孤獨死」的關注，戲迷熱議「女主角所遇到的煩惱，讓人很能感同身受」、「雖然還沒經歷那些事，但這部劇很像是在為人生做參考。」

綾瀨遙（右）、佐野勇斗主演《孤獨S又怎樣》。（Hami Video提供）

《孤獨S又怎樣》探討「孤寂感」與「死前焦慮」；現實中，綾瀨遙雖然穩交小11歲男友傑西，但至今仍有些「怕孤單」，甚至無法獨自坐在咖啡廳，不過她年紀漸長後，逐漸開始享受獨活。

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綾瀨遙分享私下療癒身心的小秘密，正是在家展開「一人派對」，因為拍戲總是吃便當，休假日就會「慾望大爆發」，她說：「甜的蛋糕、鹹的仙貝，飲料甚至會準備5種以上，最後總是吃到肚子『咕嚕咕嚕』的水聲不斷。」

綾瀨遙（左）、佐野勇斗在《孤獨S又怎樣》被傳「辦公室姐弟戀」。（Hami Video提供）

她笑說：「我真的很任性，雖然怕孤獨，卻又很愛獨處！」因此她誠摯推薦觀眾與家人一起觀看這部劇：「那些想開口卻不知道怎麼和家人聊未來的人，這部戲或許就是你的契機。」《孤獨S又怎樣》全劇在Hami Video獨家上架。

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