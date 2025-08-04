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遭「國會林青霞」點名搞大罷免 資深影人王師3點回應

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇近日點名歌手大支在4年拿超過2000萬元文化部、證交所補助，更爆大支是文總執行委員，有「球員兼裁判」之嫌，她今（4）再發長文，當中點名片商牽猴子共同創辦人王師幫執政黨搞大罷免，王師在臉書列3點回應，直言「身正不怕影子斜」。

王師在臉書回應王鴻薇點名。（翻攝自臉書）王師在臉書回應王鴻薇點名。（翻攝自臉書）

王鴻薇今直指中華文化總會各委員名單，一一點名執行委員曹興誠、走訪雙北各地支持罷免的通靈少女「劉柏君」，以及號召拍攝支持罷免影片的「楊力州」，更提到楊力州身旁帶著的「王師」是候補執行委員，表示楊力州和王師上政論節目一搭一唱，賣力幫執政黨搞大罷免。

王師在臉書幽默列3點回應，表示「聽說我被國會林青霞（指王鴻薇）點名了，抱歉驚動大家」，提到自己有手有腳，且年滿47歲，不用楊力州導演「帶著」，另外他表示被說「一搭一唱」令人傷心，解釋是去謝金河先生的《數字台灣》，不是演「鐵獅玉玲瓏」，最後更自嘲「混得不怎樣」，在文總是「候補」委員，並繳交3000元會費。

楊力州也在該文底下回覆王師，表示「就重量而言，我應該無法帶著或提著你（王師）吧」，並稱自己也有繳3000元會費，引來底下眾多好友回覆，也有不少人歪樓直呼「原來國會有林青霞」、「林青霞是否變成髒話了」、「林青霞不排除提告」等，令人忍俊不禁。

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