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許光漢退伍日曝光！8月6日正式出關 工作滿檔排到明年

「國民老公」許光漢退伍將至。（資料照，一起娛樂提供）「國民老公」許光漢退伍將至。（資料照，一起娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「國民老公」許光漢退伍將至，近期網上鬧得沸沸揚揚，一度傳出他已經在7月底服完兵役，今天（4日）確定他將在8月6日正式退伍，正式服完兵役。

許光漢自去年8月20日入伍，在公益大使團擔任替代役，這一年的服役期間還能看到他到處演出，甚至告假出席金馬獎頒獎典禮以及觀看LE SSERAFIM、周杰倫演唱會，一舉一動依然受到關注。近期傳出許光漢在7月31日退伍的消息，讓粉絲十分好奇，不過據悉他從南投「內政部役政司」真正的退役時間在8月6日（三），屆時現場還會有動線安排，不過為避免打擾相關人員辦公，若有粉絲要為他接風，一定得遵守秩序，以免發生危險。

許光漢在《他年她日》中飾演在長年區生活的薯仔。（甲上娛樂提供）許光漢在《他年她日》中飾演在長年區生活的薯仔。（甲上娛樂提供）

在軍中服役一年，許光漢的工作已經多到滿出來，畢竟他是現今炙手可熱的當紅炸子雞，傳出他的工作已經排到明年，年底則將進組拍攝《鬼家人》班底的詐騙影集。率先將與影迷朋友見面的，可能是與袁澧林一同演出的奇幻愛情片《他年她日》，該片將在香港、台灣等亞洲地區大力宣傳，下半年勢必又將掀起許光漢旋風。《他年她日》將在10月3日將於全亞洲同步上映。

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