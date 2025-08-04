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黃子韜才唱7句就出包 下台擺臭臉拒安慰

黃子韜近期在《中國新說唱2025》卻屢嘗敗績。（翻攝自IG）黃子韜近期在《中國新說唱2025》卻屢嘗敗績。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星黃子韜曾以韓國男團EXO及中國分隊EXO-M身分出道，不過，他近期在《中國新說唱2025》卻屢嘗敗績。此次他選唱鹿晗《超級冠軍》顯示力挽狂瀾的企圖心，沒想到才唱了7句就漏掉一句歌詞。

《超級冠軍》原唱鹿晗。（翻攝自IG）《超級冠軍》原唱鹿晗。（翻攝自IG）

黃子韜上一場戰敗之後，失去兩名隊員，因此他帶著復仇心態表演，還特地選唱鹿晗《超級冠軍》明志奪冠。他表示要唱這首歌之前就問過鹿晗，表示自己想唱這首歌，鹿晗也大方地一口答應。

鬥志滿滿的黃子韜卻沒有想到自己在台上突然掉漆，這首歌才唱完第7句，他就漏掉詞，表演結束之後更是自責的垮下臉。

黃子韜在台上失誤忘詞。（翻攝自微博）黃子韜在台上失誤忘詞。（翻攝自微博）

黃子韜懊惱自己練習無數遍，無奈還是忘詞，下台後臉爆臭，更對自己犯下的錯誤無法原諒。其他隊員原本想安慰他，卻被他全數拒絕，而黃子韜忘詞也導致排名最末，必須再淘汰掉一名隊員。

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