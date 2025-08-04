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娛樂 最新消息

《全知讀者視角》票房衝破5500萬 安孝燮告白男神關係「超展開」

安孝燮（左）、李敏鎬攜手打怪，兩人戲外關係也很好。（采昌提供）安孝燮（左）、李敏鎬攜手打怪，兩人戲外關係也很好。（采昌提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕安孝燮、李敏鎬主演韓片《全知讀者視角》成績不俗，上映12天，全台衝破5500萬，距離破億之路還有機會；其實早在10年前，兩位主角就曾同屬同一公司，這次在電影中合體，堪稱久別重逢。

片中安孝燮飾演的金獨子崇拜「小說主角」李敏鎬，戲外他對李敏鎬有相似的情感：「敏鎬哥一見到我就很自然地、就像昨天才見過面一樣，親切地問我『吃飯了嗎？』那種自在感真的讓我很舒服也很感動。」

安孝燮坦言，從小就是看著李敏鎬的作品長大，內心早已將他視為偶像，他說：「對我來說，哥真的是『我的明星』。我想對獨子來說，劉眾赫（李敏鎬角色名）應該也是那樣的存在吧──我的英雄、我想成為的偶像。」

這份情感還成為安孝燮演出時的重要靈感來源，「因為感受真的很接近，所以當我詮釋金獨子時，也能自然而然地把那種情感帶進角色當中。我常常把這些話直接告訴他，真的很感謝能跟他再度合作。」

該片在台上映以來話題不斷，橫掃各大社群平台討論，更連續兩週奪下LINE TODAY自7月21日至8月3日的「電影聲量榜」冠軍。

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