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娛樂 最新消息

「台劇公務員」擔任演員培訓計畫導師 宋偉恩揭好演員關鍵特質

〔記者李紹綾／台北報導〕為挖掘並培養新一代台灣戲劇人才，三立推出全新「新星 New Star」演員培訓計畫，由深戲劇監製與表演導師黃毓棠、有「台劇公務員」稱號的陳家逵與宋偉恩擔任評選導師。

「新星New Star」演員培訓計畫決賽百位參賽者。（三立提供）「新星New Star」演員培訓計畫決賽百位參賽者。（三立提供）

從開放報名以來即引起廣大迴響，短短時間內吸引超過500位年輕人踴躍投遞報名資料，展現演藝產業對新血的高度渴望與期待。經過工作團隊連日不眠不休的審核與篩選，最終從海量報名者中精選出100位入選者進入決選階段，將角逐進入專業培訓課程的30個名額。

8月2日的決選現場，100位懷抱演員夢想的年輕人齊聚一堂，接受專業評審嚴格審視。評選標準涵蓋五大核心條件，外型特質、口條與表達能力、肢體與聲音控制力、角色詮釋度與即興創造力。三立希望從中發掘具備潛力與企圖心的新星，進一步給予系統化訓練，打造具備即戰力的專業演員。

宋偉恩擔任「新星New Star」演員培訓計畫導師。（三立提供）宋偉恩擔任「新星New Star」演員培訓計畫導師。（三立提供）

此次培訓課程為期近四個月，共計200小時，包含60堂正課與20小時實務排練。課程內容橫跨角色建構、鏡頭演技、表演技巧、選角實戰與方言訓練三大階段，課綱嚴謹紮實，完全比照專業戲劇科班課程規格，更貼近現今影視產業現場需求。除了課程設計精細，師資陣容更堪稱「夢幻等級」，邀請30位業界重量級演員與導演親自授課，包含多位金鐘、金馬獎肯定的實力派表演者、表演指導與劇場導演等。藉由深度教學、主題講座與實作演練，讓學員全方位提升專業素養與實戰能力。

宋偉恩擔任「新星New Star」演員培訓計畫導師。（三立提供）宋偉恩擔任「新星New Star」演員培訓計畫導師。（三立提供）

評審們一致強調「演員的個人特質與即興反應」是他們格外看重的重點，因為這些特質決定了演員是否具備創造角色靈魂的可能性。曾入圍金鐘「戲劇節目最具潛力新人」的宋偉恩分享：「表演沒有標準答案，但演員是否能自然進入角色狀態，是我觀察的關鍵。只要有這個狀態，技術都能透過後續培訓補上。」他也表示這次有許多參與者具備演出經歷與強烈企圖，展現出台灣影視人才的新一波活力。

而同樣來自培訓體系、以精湛演技入圍金鐘男配角的陳家逵則補充：「我特別欣賞一些年紀稍長還願意重新出發的參選者，他們展現出對表演的堅持與自我探索的勇氣。這一代新演員的獨特性很強，未來若能遇到適合的劇本，就有機會發光發熱。」

陳家逵擔任「新星New Star」演員培訓計畫導師。（三立提供）陳家逵擔任「新星New Star」演員培訓計畫導師。（三立提供）

值得一提的是，參與這次徵選的報名者背景相當多元，除了戲劇相關科系學生，更有來自不同產業的職場人士，甚至已有簽約紀錄的潛力藝人，也願意從零開始接受磨練。這也反映出台灣演藝環境對系統化、專業化訓練的強烈需求。

未來成功入選的30位新星，將進入正式培訓課程，為自己鋪展進軍影視產業的第一哩路。三立期許透過此計畫，不僅建立起新演員孵育基地，更希望為台灣戲劇注入更多元的創意與生命力，為影視圈培育下一代真正有實力、有深度、有亮眼未來的表演者。

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