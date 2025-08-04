粿粿婚變早有蹊蹺 拋家人遊美國沒有范姜彥豐

王子（右起）、簡廷芮、粿粿、王品澔在美國旅行時合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「粿粿」江瑋琳與范姜彥豐結婚3年驚傳婚變，近日兩人生日也沒有在一起慶生。眼尖粉絲發現粿粿3、4月到美國去玩的時候，同行友人中並無范姜彥豐身影，懷疑兩人感情早已生變。

粿粿（左三）3、4月到美國旅遊時，身邊急無范姜豐彥身影。（翻攝自IG）

粿粿秀出去美國的照片，可發現同行的有王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人，獨缺她親愛老公范姜彥豐。當時粿粿在美國發文時坦言沒有同行者家人以及另一半，同樣沒有家人陪伴的還有簡廷芮，兩人就擔任大家的助理，還開心說：「跟家人旅行的幸福感不依樣，每天都像在校外教學還是畢業旅行的，好好玩」。

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粿粿（左）與簡廷芮在美國旅遊都沒有跟家人同行，自稱是旅途中的「助理」。（翻攝自IG）

當時粿粿說沒帶范姜彥豐的原因是收到老公的「放風券」，更說希望每年都有，但底下卻未見范姜彥豐的回應或按讚。

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