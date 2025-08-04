沒什麼道理！學霸千金被魏如萱播放歌曲受寵若驚 爸爸出借敞篷車拍MV

言芯愛唱歌也會讀書。（年代整合行銷提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕24歲的歌壇新人「STILA」言芯是個學霸千金，大學畢業於英國倫敦國王學院商業管理系，後來又順利錄取QS世界大學排名第二的倫敦帝國學院碩士，但因為擁有音樂夢，趕在9月開學前先推出單曲《那年你》，拍攝新歌《沒什麼道理》MV時，爸爸還出借敞篷車讓她使用。

言芯相信音樂無國界。（年代整合行銷提供）

言芯談到：「當我知道有機會可以做音樂的時候，我是真的真的很開心，希望在唸書之前把這些作品分享給大家，就像去年生日，我弟弟送我的一句話『勇敢的人先享受世界』， 我不覺得才發完歌就去唸書會很可惜，音樂無國界，創作也是，在異鄉獨自生活和學習，或許反而更能給我養分。」

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言芯攻讀碩士前，先圓夢推出單曲。（年代整合行銷提供）

另外言芯也提到近期一件開心事：「我第一次主持電台當客座DJ的時候，播了我很欣賞的歌手魏如萱的歌曲，而隔天我竟然聽到她親口介紹我的新歌《沒什麼道理》！天哪！我們互相播了彼此的作品耶，跟偶像互相播歌的那種緣分真是妙不可言，也是這樣的時刻讓我意識到夢想真的成真。」

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