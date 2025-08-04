啦啦隊女神半夜驚見「無頭人影」 又見醉漢尿樓梯間：快嚇瘋

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員「檸檬」林芳婧長相甜美、身材高挑圈粉無數。近日她登上節目分享驚悚經歷，透露有次凌晨夜唱回家，在樓梯間見到「無頭人影」。

啦啦隊女神「檸檬」半夜驚見「無頭人影」。（翻攝自IG）

檸檬分享當時半夜回家，剛踏上樓梯時，「我看到前方竟然有雙腿，但完全看不到上半身，心想這是什麼狀況？是只有腿嗎？」近看才發現是一位男子，面部朝下、整個人呈現大字型在玄關的轉角處沒動靜，由於擔心對方沒了生命跡象，又不敢直接觸碰，於是用腳輕輕踢，對沉默數秒後，竟直接坐起，開始亂講話，讓檸檬當場嚇的不輕。

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檸檬分享遇見醉漢的經歷。（翻攝自IG）

眼看對方似乎只是喝醉酒，檸檬就回家準備沐浴，不料門外卻傳來喧嘩聲，她小心門查看，醉漢竟發起酒瘋，吵鬧不止。檸檬還分享更誇張的是「阿伯竟然直接尿在那裡！」，最後由鄰居出面才順利把人送回家。

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