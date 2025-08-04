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劉宇寧趙露思同一天哭了 一個高光灑淚 一個絕望噴淚

趙露思和劉宇寧同是網紅出身，闖演藝圈十年人生高光與低谷大不同。（翻攝自網路）趙露思和劉宇寧同是網紅出身，闖演藝圈十年人生高光與低谷大不同。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙露思與劉宇寧同是網紅出身，在演藝圈打滾10年先後走上高光時刻，兩人因《長歌行》的「皓嫣CP」爆紅到合作《珠簾玉幕》的「子午CP」都讓粉絲回味再三，2025年8月2日，劉宇寧與趙露思在不同的舞台上流下眼淚，卻分別代表了事業的高光與人生的低谷。

劉宇寧在武漢演唱會因4000鐵粉不離不棄，等待他６年，讓他感動落淚。（翻攝自網路）劉宇寧在武漢演唱會因4000鐵粉不離不棄，等待他６年，讓他感動落淚。（翻攝自網路）

劉宇寧原訂在2019年舉辦武漢演唱會，不過當時因為遇上疫情取消，在當時售出了5000多張票，結果有超過4000多人沒有退票，就等著演唱會重啟，堅持6年後，終於等到他重返武漢開唱。

粉絲並準備了一段影片，內容包含癌症患者在術後首次遠行，就為了去到武漢看劉宇寧演唱會，還有學生粉絲已經成為家長的真情告白。讓劉宇寧忍不住淚崩，表示：「有時候覺得幹夠了，就是因為你們我才堅持」，還多次強調：「謝謝你們陪我堅持6年。」據中國媒體報導，他的眼淚充滿了感恩與感動。他回顧了自己從街頭演唱到站上大舞台的不易，感謝粉絲多年來的支持與陪伴。由於工作人員將此環節視為保密彩蛋，所以劉宇寧一直到影片播放才得知，現場粉絲也跟著落淚。

趙露思和經紀公司開撕，對於目前的演藝低谷期感到相當悲憤。（翻攝自網路）趙露思和經紀公司開撕，對於目前的演藝低谷期感到相當悲憤。（翻攝自網路）

同一天，趙露思卻在微博上開撕經紀公司「銀河酷娛」，隨後更開直播向粉絲傾訴，流下了充滿憤怒、委屈與絕望的眼淚。

她聲稱自己被公司欺騙，不僅被騙走了人民幣205萬元（約新台幣845萬元）的賠償金，更在生病期間（去年曾被診斷出罹患失語症、重度憂鬱、重度焦慮等）未得到公司應有的照顧，甚至還被迫自己承擔相關費用。她控訴公司對她的健康狀況不聞不問，在她因病在片場昏倒送醫、導致劇組停拍時，公司高層卻在北海道滑雪，甚至在業內散佈她「裝病」的謠言，並以「封殺」威脅，阻止她發聲。

趙露思表示，她與公司的合約長達十年，目前還有四年。她曾嘗試與公司解約，但遭到拒絕，對方甚至以「家人也有病」來進行情緒勒索。她直言對公司行徑感到「噁心」，並在直播中語氣激動地表示：「我不幹了，不用你們封殺我。」甚至說出「實在不行，我就開個小麵館，人幹什麼不是一輩子」的決絕之詞。

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