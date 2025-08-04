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娛樂 最新消息

兩性作家罹患胰臟癌！最新病情曝：不管剩多少日子要痛快的活

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕兩性愛情作家「小彤」，去年罹患胰臟癌，歷經了手術及12次化療，整年都在抗癌中度過。日前她在社群中分享最新的健康檢查結果，表示抽血與電腦斷層結果顯示「暫時」沒有轉移或復發，但絕對不能心存僥倖。

小彤去年被診斷出罹患胰臟癌，歷經了手術及12次化療。（翻攝自臉書）小彤去年被診斷出罹患胰臟癌，歷經了手術及12次化療。（翻攝自臉書）

小彤近日在臉書發文表示：「我是胰臟癌1B（一二期之間），最近幾位同樣期數的胰臟癌友，都在手術後不到兩年轉移或復發，變成末期第4期了。」而自己最新的檢查報告顯示暫時沒有轉移或復發，但仍不能心存僥倖。

小彤表示目前癌細胞「暫時」沒有轉移或復發。（翻攝自臉書）小彤表示目前癌細胞「暫時」沒有轉移或復發。（翻攝自臉書）

小彤也分享：「這幾天看到最新的統計數據，胰臟癌即使是早期第一期，存活中位數也只有20~24個月、第2期15~17個月、第3期是10個月、第4期僅有4個月。」不過她轉念一想，只要努力活著、撐下去超過24個月，自己就是「前段班」資優生了。面對癌症，小彤也積極樂觀表示：「只要能鮮活暢快地呼吸著，就是一件很美好的事；不管剩多少日子，我還是要痛痛快快地活！」。

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