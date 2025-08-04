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娛樂 最新消息

主持人不好當 盤點5位大咖為病所苦

台灣知名主持人（左起）王浩一、沈玉琳、豬哥亮。（本報合成照，記者王文麟攝）台灣知名主持人（左起）王浩一、沈玉琳、豬哥亮。（本報合成照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名主持人沈玉琳上月29日驚爆因病緊急送往三總，雖然病因至今仍未說明，但傳出猛爆性肝炎、胰臟癌等各式說法不斷，真正得了什麼病，要等親友出面說明才能揭曉。事實上，演藝圈工作表面光鮮亮麗，私底下卻有許多疲憊和辛酸，不少檯面上風光的主持人其實健康都亮起紅燈，快跟著《自由時報》娛樂頻道看看主持人究竟台下有多麼辛苦。

由製作人轉主持人的沈玉琳近日爆出急送三總。（本報資料照，記者王文麟攝）由製作人轉主持人的沈玉琳近日爆出急送三總。（本報資料照，記者王文麟攝）

☆沈玉琳

近日沈玉琳驚傳重病是熱門新聞，至於他究竟為何緊急入院？目前仍未見可信說法。不過，57歲的沈玉琳本身有B型肝炎，加上長期應酬，藝人黃鐙輝就曾指出先前在節目上看到他就覺得他氣色不佳，感覺疲憊。

去年沈玉琳積極減重，成功剷肉17公斤，另外也說自己正在「超慢跑」，希望能活到100歲。原本外界傳出沈玉琳因猛爆性肝炎引發腦水腫住進加護病房，好友潘若迪駁斥此說，僅表示沈玉琳目前狀況穩定正在休養中，且意識清楚還能聊天。

資深媒體人陳文茜多次病危。（資料照，翻攝自臉書）資深媒體人陳文茜多次病危。（資料照，翻攝自臉書）

☆陳文茜

資深媒體人陳文茜2024年癌症復發確診為「黑色素癌第4期」，雖然積極接受免疫治療，仍頻繁進出醫院且多次傳出病危。陳文茜本人也透露目前接受高劑量免疫療法，曾出現肺囊腫、水腫、血管崩壞等狀況，身體有5處器官出現自己攻擊，直言：「我的身體幾乎無法負荷」。

雖然癌症擴散至多個器官，陳文茜仍心繫《文茜的世界周報》並多次表示，只要血氧濃度夠就要錄影，即使要她戴著氧氣罩也不會放棄《文茜的世界周報》。

《浩克慢遊》主持人獲金鐘獎劉克襄（左）、王浩一。（本報資料照，記者王文麟攝）《浩克慢遊》主持人獲金鐘獎劉克襄（左）、王浩一。（本報資料照，記者王文麟攝）

☆王浩一

曾獲得金鐘獎肯定的主持人王浩一於6月29日驟逝，享壽68歲。身兼金鐘主持人的他也是個作家，與他共同主持《浩克慢遊》的好友得知噩耗後，傷痛不已。

王浩一原本就因心血管問題身體不適，在台東都蘭休養，後駕車外出時於途中驟逝。王浩一喜愛數學、迷戀建築、醉心歷史。先前王浩一遭遇母喪，心情極度悲痛，他與作家許悔之通電話時還哭了出來，沒想到過沒多久，王浩一就到母親身邊陪伴。他一生著作等身，出版書籍達21本。

賀一航出身秀場，外界皆稱他是豬哥亮的徒弟。（本報資料照，記者陳逸寬攝）賀一航出身秀場，外界皆稱他是豬哥亮的徒弟。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

☆賀一航

秀場出身的賀一航綜合主持圈40餘年，沒想到2019年6月3日因大腸癌病逝，享壽64歲。有人說他是豬哥亮的徒弟，兩人也曾在秀場創造出無數令人捧腹的場面，如今都成追憶。

賀一航反應快、擅長搞笑，是《豬哥亮餐廳秀》班底，他與綜藝大哥余天互動時被打耳光，成為經典橋段。賀一航2010年時因心肌梗塞裝置心臟支架，隔年發現罹患大腸癌第3期，但他開刀後不願接受化療，改採自然療法，原因是他堅持，「要是自己病危，絕不要插管急救，要活得有尊嚴」。賀一航病危住院時並未通知演藝圈朋友，因此得知他過世消息後，好友余天緊急趕往醫院處理後事。

「秀場天王」豬哥亮早期是秀場一哥，沉寂10年後，再度返回主持台。（本報資料照，記者王文麟攝）「秀場天王」豬哥亮早期是秀場一哥，沉寂10年後，再度返回主持台。（本報資料照，記者王文麟攝）

☆豬哥亮

知名秀場主持人「豬哥亮」原名謝新達，後改名謝友偵。有「秀場天王」美稱的豬哥亮身兼主持人、歌手、喜劇演員，於上世紀80年代時，豬哥亮、張菲、邢峰並稱「南豬北張中邢峰」。豬哥亮早期靠著《豬哥亮餐廳秀》錄影帶紅遍東南亞，但他卻沉迷賭博，後來人間蒸發10年之久。

復出演藝圈之後，豬哥亮曾獲得金鐘獎肯定，並自2011年起加入春節賀歲片演出。2014年5月30日豬哥亮出面證實自己罹患大腸癌第2期，由於擔心治療副作用，初期並未積極接受治療，甚至拖著病體繼續工作，之後他使用中藥、草藥、針灸、偏方、民俗療法抗癌，皆未成功。2016年豬哥亮癌症惡化，腹積水達6600毫升，腰圍亦腫脹至48吋。2017年參加新港奉天宮媽祖遶境活動是豬哥亮最後一次公開亮相。2017年5月15日豬哥亮因癌細胞轉移至肝臟併發肝衰竭，病逝於台大醫院，享壽70歲。

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