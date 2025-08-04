職場禁忌公開 韓Z世代「最怕上司問這題」冠軍出爐

《母胎單身戀愛大作戰》男女話題開啟是一大學問。（Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》勾起大眾關注男女交往初期的「話題地雷」，其實人與人相處難免遇上「敏感話題」，最近韓國求職平台針對1733名Z世代求職者展開調查，主題為「和上司共餐時，最想避免的情況」冠軍話題隨之出爐。

求職平台「Jinhaksa Catch」針對Z世代（約出生於1990年代中期至2000年代初）的求職者調查，針對上司詢問下屬戀愛、家庭等私事感到壓力，其中「政治相關問題」名列「最令人不舒服」提問第一名。

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韓國Z世代最不想被上司提問問題出爐，冠軍為政治相關。（翻攝自Jinhaksa Catch）

在讓人感到不舒服的提問類型中，像是「你要投哪位總統？」這類政治問題，多達53%的求職者認為不妥，其次才是「有在談戀愛嗎？」感情問題為41%，另外「週末都在做什麼？」休閒娛樂話題也占38%。

至於為何讓人不適？55%受訪者認為「話題太過私人」，其次是「覺得缺乏尊重」（17%）、「擔心會被當作玩笑或傳成八卦」（11%）、「彼此關係還不夠熟」（11%），以及「話題不符合當下氣氛或情境」（5%）。

平台部長金正賢（音譯）表示不分世代，過於深入的私人問題在關係中都可能引發不適，「建議觀察對方反應，先從天氣或最近追的劇、節目開啟話題較為恰當。」

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