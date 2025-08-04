LiSA再獻聲《鬼滅之刃》 「和炭治郎一樣」致敬鬼殺隊精神

LiSA受邀再替《鬼滅之刃》獻唱劇場版主題曲。（索尼音樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將在台上映，被封「鬼滅歌姬」的LiSA受邀再唱主題曲《照亮殘酷的夜晚》（残酷な夜に輝け），她和配樂大師梶浦由記再度合作，打造磅礡動人的樂曲。

LiSA自演唱動畫《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》的《紅蓮華》開始，參與過《鬼滅》5首歌，她接受日媒專訪，形容自己和炭治郎一樣都成長了，變得更強大，笑說唱《紅蓮華》時是拚了命在唱歌，現在變得比較冷靜，不單只是情緒爆發。

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LiSA回憶6年前因演唱《紅蓮華》爆紅，「當時是全力衝刺，但現在我學會用呼吸、情感控制來詮釋歌曲」，表示和《鬼滅》角色一樣，都有著「持續戰鬥的意志」。

在《劇場版「無限列車篇」》中，「炎柱」煉獄杏壽郎與猗窩座展開激戰，最後煉獄壯烈犧牲，LiSA表示當時的感動一直放在心中，至今難忘，於是能演唱《第一章 猗窩座再襲》主題曲，既榮幸又開心。

新曲《照亮殘酷的夜晚》旋律偏暗黑，LiSA說自己的角色應該是傳遞「光明面」的一方，於是和梶浦老師討論後呈現出現在的版本，她補充表示，無論是「鬼殺隊成員」或「鬼」都有各自的故事和傷痕，其中最常出現的歌詞的「行け（前進吧）」，當作獻給炭治郎和鬼殺隊的所有人。

明年4月迎接出道15週年的LiSA，最近好奇「大家都如何維持日常動力的呢？」透露自己偏向容易擔心的個性，於是轉念想著：「如果現在不好好做，未來的自己可能會後悔。」

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於8月8日在台灣上映日文配音版，中文配音版將在8月15日上映。（木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於8月8日在台灣上映日文配音版，中文配音版將在8月15日上映。

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