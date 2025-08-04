白鹿凌晨遭「私生飯電話騷擾」 粉絲痛批公司失職、飯店洩資訊

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「白鹿」有著甜美外貌及超絕演技，演紅過多部電視劇，成為家喻戶曉的演員。不料，卻傳出今（4）日凌晨遭到狂熱粉絲電話騷擾，對方甚至把語音內容上傳至社群炫耀，惹怒大批粉絲怒喊：「她脾氣好不是打擾她的理由！」。

中國女星「白鹿」遭到狂熱粉絲的電話騷擾。（翻攝自微博）

白鹿以寵粉出名，但也因為「太好相處」，反而縱容部分瘋狂粉絲越界行為。今日凌晨，兩位粉絲在社群上傳語音，炫耀自己凌晨4點多打通白鹿私人手機，語音中白鹿反覆說著「你好」，但無人回應，只好無奈掛掉。另一段語音白鹿則是困惑地說「沒有啊」、「喔，按錯了」，語氣疲憊，明顯被電話吵醒。

請繼續往下閱讀...

白鹿經紀團隊發聲明。（翻攝自微博）

事件曝光後，大批粉絲痛批經紀公司歡娛影視管理失職，也控訴飯店洩露資訊、活動缺乏保全、未及時報警。後援會也封鎖涉事帳號，要求公司核查竊聽設備、更換住所，並公布處理結果。雖然目前經紀公司已回應，「正在加急處理，將加強隱私保護並公示處理結果」，但許多粉絲仍覺得事件可能不了了之。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法