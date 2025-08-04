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娛樂 最新消息

關注乳癌防治 男星穿上粉紅澎裙大跳手勢舞

So-net邀VERA為2025《裙襬澎澎RUN》應援編舞。（So-net提供）So-net邀VERA為2025《裙襬澎澎RUN》應援編舞。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕為吸引年輕族群關注乳癌防治議題，So-net今年與VERA再度合作，由VERA擔任「Pink Run V Power」為裙襬澎澎舞蹈歌曲進行編舞，拍攝當天由孟維擔任小老師教學舞蹈，並在團員拍攝時在鏡頭外一對一帶動跳，團員非常認真，幾乎一次就過，讓孟維非常滿意，甚至還全員變換兩種隊形，展現舞蹈實力與默契。

So-net邀VERA為2025《裙襬澎澎RUN》應援編舞。（So-net提供）So-net邀VERA為2025《裙襬澎澎RUN》應援編舞。（So-net提供）

日前發布新單曲的Saturnday當天也驚喜到場探班，並率先響應澎裙手勢舞，同時So-net旗下「Dolfan」也再度號召VERA、babyMINT、F.F.O換上粉紅澎裙響應2025《裙襬澎澎RUN》，並推出「粉紅路跑公益轉蛋」，讓粉絲有機會珍藏偶像的澎裙拍立得和親簽澎裙，本次活動收益將會扣除成本全數捐給台灣癌症臨床研究發展基金會，讓粉絲追星也能做公益。

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