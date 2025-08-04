又是酒駕惹禍 Lizzy 4年零工作鏡頭前落淚

南韓女團After School與子團Orange Caramel前成員Lizzy上節目痛哭。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓女團After School與子團Orange Caramel前成員「Lizzy」朴秀英，2021年因酒駕肇事遭罰1500萬韓圜（約新台幣32.3萬元），形象也隨之受損，演藝事業更全面停擺。近日Lizzy參加前隊友廷娥（김정아）主持的YouTube節目《쩡더우먼 정아》中落淚懺悔，更哽咽：「我真的非常抱歉」。

近日Lizzy參加前隊友廷娥（김정아）主持的YouTube節目《쩡더우먼 정아》中落淚懺悔。（翻攝自YouTube）

Lizzy在節目一開始就哽咽著說：「這是我從2021年之後首次站在鏡頭前，已經過了將近5年」。她低著頭接著表示：「那件事（酒駕）不該發生，毫無藉口，明顯是我的錯。對因此受傷的計程車司機以及支持我的粉絲與親友，真的感到非常對不起。」

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當年的Lizzy是當紅偶像，螢幕前的形象光鮮亮麗，沒想到一朝酒駕加上輿論的撻伐就變成人人喊打的過街老鼠，讓她內心充滿恐懼。她坦承：「過去我就像是一個不知天高地厚的人，沒有意識到自己獲得的幸福，都是來自大家的喜愛還有我自身的幸運。（酒駕之後）那些東西瞬間消失，我才發現自己有多麼無知和草率」。

廷娥看見Lizzy的改變。（翻攝自YouTube）

Lizzy雖然一度想要挽回過去的形象，沒想到卻錯得更離譜，「我說了很多不該說的話，做了更多錯誤的選擇」，當時她出現了失眠、焦慮、極度自我否定的情況，甚至覺得自己的人生完了，更是一輩子的羞辱。

Lizzy非常感謝After School成員始終對她不離不棄，她回憶「雖然她們一開始感到失望，也罵我要清醒一點，卻始終沒有離開我，真的很感謝大家。」

Lizzy（右）在廷娥的節目上坦承自己4年沒工作。（翻攝自YouTube）

主持人廷娥緩頰：「如果沒有當初的痛苦，也許Lizzy一輩子都不會自我反省。現在她更真誠、更堅強，也更美麗。」廷娥更認真說：「如果她現在還是跟當年一樣，我也不會想見她」。Lizzy帶著眼淚說：「雖然還不知道未來會怎麼發展，但現在的我比任何時刻都珍惜重新站出來的機會」。

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