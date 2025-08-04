瑀熙結婚1年爆夫妻觀念不合 提議出資搭商務艙竟遭拒

網紅瑀熙結婚1年多，近日透露與圈外老公開始有些觀念不合。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子，平時會透過社群記錄家庭日常的她，近日突上傳一段短片透露，夫妻倆先前經歷了首次觀念不合，起因為搭機該不該搭商務艙？爭吵內容曝光後，立刻引發兩派討論。

縱使瑀熙願意付兩人份的商務艙費用，老公仍拒絕搭商務艙的提議。（翻攝自IG，圖右為網紅小施老師）

瑀熙表示跟老公馬上要去杜拜旅遊，她提議老公要不要改搭商務艙？原意只是想增添夫妻之間的感情，在飛機上喝喝小酒、依偎在一起看電影，沒想到老公竟強硬拒絕，原因是他認為自己的財力不至於要搭商務艙享受，連他身邊的有錢朋友也都不會花錢坐商務艙，再加上先前飛更長途的美國時都是搭經濟艙，更沒理由花這錢。

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為了讓老公妥協，瑀熙又提議要自掏腰包付全部費用。然而，瑀熙老公卻仍堅定拒絕他，且嚴肅的說，無論是誰付錢「都是花」，畢竟兩人已經結婚了，算是共同財產，且如果瑀熙出錢他就願意搭商務艙，這行為未免有點太過現實，一席話談下來可看出兩人的金錢觀明顯不合。

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