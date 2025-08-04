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aespa Karina悄悄來台？大啖牛肉麵照片透玄機

Karina在IG上PO出搭機照片。（組合照，翻攝自IG）Karina在IG上PO出搭機照片。（組合照，翻攝自IG）

〔記者張宇嫺／台北報導〕韓國人氣女團aespa的隊長Karina以高顏值與精湛舞蹈廣受歡迎，今（4）下午她於個人IG更新貼文，PO了數張生活照以及搭飛機的淡妝照，其中兩張她捧著一大碗湯麵的逗趣照片，引起了台灣粉絲熱議，因為有眼尖的網友馬上發現Karina照片中的地點位於台灣的桃園機場。

Karina在機上自拍，細緻肌膚與精緻五官即使妝容極淡也一覽無遺。（翻攝自IG）Karina在機上自拍，細緻肌膚與精緻五官即使妝容極淡也一覽無遺。（翻攝自IG）

Karina在桃園機場美食街大啖牛肉麵。（組合照，翻攝自IG）Karina在桃園機場美食街大啖牛肉麵。（組合照，翻攝自IG）

Karina貼出吃湯麵的照片後，眼尖的網友發現照片地點位於桃園機場第二航廈美食街，笑問她「怎麼偷偷跑來台灣了？」，更有網友放大桌上的明細，發現Karina吃的是「清燉牛肉麵套餐」，引來粉絲稱「下次要去吃同款牛肉麵了」。

aespa剛結束在洛杉磯的表演，Karina（右1）就迅速趕回韓國。（翻攝自X）aespa剛結束在洛杉磯的表演，Karina（右1）就迅速趕回韓國。（翻攝自X）

據悉，Karina昨（3）隨組合aespa結束在洛杉磯舉辦的「KCON LA 2025」表演後，因個人行程提早從洛杉磯回到首爾，途中於桃園機場轉機，並在二航廈美食街大啖牛肉麵，才拍下了這張趣味十足的照片。

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