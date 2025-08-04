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娛樂 最新消息

《九條好漢》收視開紅盤！家庭主婦最給力 星兵剃頭成表情包

剃頭橋段收視開紅盤。（台視提供）剃頭橋段收視開紅盤。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》上週六（8／2）熱血開播，立刻引爆網路話題，收視開出亮眼成績！家庭主婦族群收視高達1.36，男性35-49歲1.29，全體平均收視達0.87，其中最高點飆至1.13，落在最具「軍味」的剃頭橋段孫綻在鏡頭前痛到皺眉、哀號連連，成功登上「本集最強表情包」寶座。

王彩樺幫星兵孫綻剃頭。（台視提供）王彩樺幫星兵孫綻剃頭。（台視提供）

節目真實記錄九位藝人進駐成功嶺，從集合報到、剃頭、領裝備，到進入寢室，還原新兵入伍首日的完整流程，尤其「剃髮橋段」話題十足，特別找來藝人王彩樺、百白驚喜化身「剃髮特派髮婆」，氣氛歡樂又搞笑，剛還在笑的星兵下一秒就頭皮發麻加上痛到崩潰，讓許多觀眾邊看邊狂笑忍不住：「其實會痛欸！真髮婆新訓要嚕幾百顆頭」、「居然真剃頭髮耶」、「是全部真的剃」、「一定不捨頭髮」、「各位的後腦勺看起來有點慘」、「還好真正的髮婆會來做最後整理」。

王彩樺幫星兵孫綻剃頭扯到頭髮。（台視提供）王彩樺幫星兵孫綻剃頭扯到頭髮。（台視提供）

星兵孫綻開心表示：「感謝觀眾對節目的支持喜愛，這是所有人的努力和用心，看完第一集後那股滿滿的熱血與感動再次湧上心頭！」， 更笑說：「我現在還是可以再請髮婆幫我開一條高速公路的！大家也可以來準備收視新高的許願囉！」。

《九條好漢在一班》收視開紅盤。（台視提供）《九條好漢在一班》收視開紅盤。（台視提供）

「魔王級」班長們也陸續登場，更是掀起觀眾討論熱潮，黃鐙輝一出場就氣場全開，網友笑稱：「完全銓釋最撈刀班長那味！」黃鐙輝感動表示：「大家是真的再當兵一次， 一個月沒回家很值得！」而陳樞育班長則冷面帶隊、氣勢十足，被網友們一致認證「真的兇」，陳樞育更感性表示：「第一次以班長身分站在鏡頭前，帶著九位弟兄一起訓練，內心其實很緊張，這次不只是錄節目，更是一場真實的磨練！」

而下集預告中即將登場的「雲朵班長」，光是出場畫面就已讓觀眾緊張兮兮：「那個眼神太狠、感覺不輸兩位班長！」雲朵班長也感性表示：「非常感謝大家支持！想看見反差滿滿、驚喜不斷的雲朵班長，請記得每週準時集合點名報到唷！」

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