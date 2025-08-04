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魏如萱差21歲姐弟戀翻船？命理師爆「這一對」原有望結婚

魏如萱才剛認愛網紅Ian，沒想到男方就被直擊與前女友、19歲網紅若盈私下互動親密，引發三角戀疑雲。（資料照、翻攝自IG）魏如萱才剛認愛網紅Ian，沒想到男方就被直擊與前女友、19歲網紅若盈私下互動親密，引發三角戀疑雲。（資料照、翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕42歲金曲歌后魏如萱上月28日才大方認愛小21歲網紅男友Ian，沒想到戀情剛曝光不到幾日，男方就被直擊與前女友、19歲網紅若盈私下出遊，兩人互動親密，引發三角戀疑雲。對此，Ian與若盈在2日凌晨發出聯合聲明宣布分手，而魏如萱經紀人早前就強調，「雙方都是在單身狀態下開始交往」，否認介入他人感情說法，令人霧裡看花。

命理師沈嶸則從靈性角度揭露這場三角風暴的背後因果。她表示Ian與若盈雖無前世牽連，卻是靈界中的「後天正緣」，彼此原本速配、有機會步入婚姻，若盈對Ian也一往情深。然而Ian卻帶有背叛、劈腿、空虛、不負責任等感情業力，導致這段關係註定無法長久。

沈嶸通靈魏如萱三角戀內幕。（沈嶸提供）沈嶸通靈魏如萱三角戀內幕。（沈嶸提供）

沈嶸指出Ian其實早已對若盈失去愛意，而在魏如萱出現前，兩人的情感已趨淡。反觀魏如萱與Ian，兩人屬於「危機緣」，雖一拍即合、如膠似漆，但核心價值觀落差大，未來恐面臨背叛與衝突。

沈嶸還爆料，Ian戀上魏如萱，動機是想藉名人之力獲取曝光與資源，甚至可能從中取得實質利益；而魏如萱則視這段戀情為「青春回春」，享受像少女般戀愛的感覺。儘管彼此動機不同，沈嶸認為真正愛得比較深的，反倒是魏如萱。

關於網友質疑魏如萱「無縫接軌」，甚至「介入」Ian與若盈戀情，沈嶸通靈指出魏如萱在認識Ian時，已知道他仍與若盈交往，且內心確實有主動示好，但並未達「第三者」的程度。Ian也曾向魏如萱保證，與若盈的關係會妥善處理。

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