（影）啦啦隊女神壯壯生日前夕放福利 許願：不許活得無趣

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊團長「壯壯」沈立心是許多人心中的「啦啦隊女神」，先前她加盟南韓職業足球隊「水原FC」，成為台灣首位啦啦隊外援。即將在8月12日迎來生日的壯壯，提前在社群放福利，大曬比基尼照，更高喊：到了我的8月，浪漫的年紀。

壯壯曬出健美比基尼照。（翻攝自IG）

壯壯在生日前曬出清純可愛的比基尼照。（翻攝自IG）

壯壯曬出白底藍點的比基尼照片，旁邊配文寫著：「到了我的8月 （ ﾟ∀ﾟ） ﾉ♡浪漫的年紀，不許活得無趣 Be romantic」，一發文立刻吸引大批網友朝聖。

請繼續往下閱讀...

壯壯先前加盟南韓職業足球隊「水原FC」，成為台灣首位啦啦隊外援。（翻攝自IG）

曲線窈窕的壯壯的比基尼照片給人一種清純、純粹的感覺，整體設計也非常甜美。她輕輕踮起腳，讓整雙腿看來更白皙、筆直，也顯得更長。

網友大讚壯壯非常漂亮，還吵著要參加壯壯的8月浪漫。

壯壯許願八月要過得浪漫，絕對不能無趣。（翻攝自IG）

粉絲都被壯壯的比基尼照迷得暈頭轉向。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法