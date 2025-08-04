八炯模仿納粹惹議 王浩宇揭網紅「背後動機」：不用當神崇拜

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕726大罷免落幕，網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）晚上傳影片爆料，昔日戰友八炯「模仿納粹」煽動民意，使這場以「守護台灣」為名的公民運動偏離初衷，八炯則解釋，只是私下自嘲，但確實不妥，並向大眾致歉。見此，前桃園市議員名嘴王浩宇有感而發，於社群撰文分享看法。



閩南狼（左）控昔日戰友八炯效仿納粹。（資料照）

王浩宇今天在臉書發文直呼，「網紅要的是什麼？是流量！」坦言對於任何一個願意在關鍵時候跟公民站在一起的網紅，要感謝他們，但是別輕易把任何人當神，他強調，政治人物也不是神，不需要崇拜，「大家只是理念剛好一樣走在一起，改變了，就暫時分開」，這樣才是好心態。

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儘管王浩宇貼文並未提到任何網紅，但是時間點與昨晚爆出的八炯效仿納粹風波接近，因此有不少網友將其聯想在一起，紛紛留言，「網紅看看就好，他們的正邪跟我們也沒關係，政治人物的成敗跟我們也沒關係，專心救台灣」、「做個獨立思考的台灣人民」、「路遙知馬力，日久見人心，不相信本來是小粉紅現在變成反共義士這套鬼話。」

王浩宇直言，「網紅要的是什麼？是流量！」（翻攝自臉書）

回顧整起事件，閩南狼昨天深夜無預警PO出影片表示，他察覺八炯言行出現變化，包括街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露，「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，使他感到不安，深怕走向另一個極權，不過，他強調，「這不是私仇，這是信仰」，並非為了流量或是個人名氣，而是台灣不能被共產黨統治。

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