日本網紅大讚台灣1現象 連台式熱炒店都有驚喜

日本網紅秋山燿平驚訝發現台灣竟然沒有惡劣的應酬文化。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本網紅秋山燿平來台灣出差4次，驚訝發現台灣竟然沒有惡劣的應酬文化，感到非常吃驚。他表示自己每次到海外出差，都會碰到應酬飯局，不過，更多時候吃完第一攤還要不斷續攤，有時還要唱KTV，經常要等到沒有末班車可搭才結束，不過在台灣就沒有這種現象。

秋山燿平在台灣不必擔心搭不到末班車。（翻攝自臉書）

已經到台灣出差4次的秋山，發現至今都沒有聚餐，跟其他國家或地區相比，讓他覺得超級意外。他更指出自己的弟弟現在也在台灣的日本企業任職，弟弟也說台灣本地員工幾乎沒有喝酒聚會的概念，晚上小酌也是私底下約的小型聚會。

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秋山燿平認為台灣熱炒店的氣氛很好，甚至有家人一起前往用餐。（翻攝自臉書）

另外，秋山也指出有人把日本的居酒屋文化對應成台灣的熱炒店，不過，他認為兩者間的氛圍差很大。先前他曾到高雄的一家熱炒店吃飯，結果發現很多桌都是全家一起到熱炒店吃飯，還有未成年的孩子，把他嚇了一大跳。

秋山指出，自己非常討厭被強迫參加聚會，更覺得能在沒有應酬文化的台灣出差非常幸運。

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