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高橋藍看《排球少年》想搭檔影山：他這一點真的很厲害

高橋藍深受《排球少年》影響。（達志影像）高橋藍深受《排球少年》影響。（達志影像）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本排球國手高橋藍最近上節目，坦言自己確實被漫畫《排球少年！！》影響很深，他自爆最喜歡的角色是烏野的自由人西谷夕，因為他們有相似的地方。

高橋藍表示，以前他也曾打過自由人這個位置，雖然並不是那麼搶眼，不過是支撐整個隊伍的存在，對這個角色很有共鳴。他也進一步透露，其實日本代表隊的大家都很喜歡動漫，在搭車移動的過程中，或者身體照護時都會一直看，尤其是石川祐希看得特別快，「我很常被他劇透！」

高橋藍是日本真正的排球王子。（達志影像）高橋藍是日本真正的排球王子。（達志影像）

過去高橋藍就曾經說過自己最喜歡西谷夕，原因是他具有反差感，雖然表面上看起來吊兒郎當，不過球感很好、運動能力出眾，且因為高橋藍本人很喜歡接球，所以對於擅長接球的西谷夕很是欣賞。但他本人最想跟舉球員影山一起打球，因為能夠配合進攻手的舉球員真的很厲害，「影山可以讓日向閉著眼睛扣球，能配合進攻手的風格，有那樣子的技術的話，感覺能誕生出新的技術、新的攻擊方式。」

高橋藍覺得自己最像隊長澤村（1號），最想跟影山（9號）搭檔，但最喜歡的角色是西谷（4號）。（翻攝自X）高橋藍覺得自己最像隊長澤村（1號），最想跟影山（9號）搭檔，但最喜歡的角色是西谷（4號）。（翻攝自X）

不過他自認比較像隊長澤村，是隊內的中堅力量，也要扣球進攻，兩人也剛好都是隊長，他自認是不太會生氣的隊長，比起用說的、大聲鼓舞隊友，自己更會用球場上的表現來帶領大家，給團隊做出表率以提振士氣。高橋藍認為《排球少年！！》很真實，就像烏野跟音駒一樣，平常也會一起練習，知己知彼，到了場上才會拿出真本事，雖然雙方是對手，不過也有一起成長、互相切磋琢磨的感情。

古館春一曾經為高橋藍送上畫作。（翻攝自高橋藍IG）古館春一曾經為高橋藍送上畫作。（翻攝自高橋藍IG）

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