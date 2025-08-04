樂團激戰！台北音樂不斷電四強出爐 韓國音樂節也派代表來了

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025台北音樂不斷電」正式畫下完美句點，活動邁入第十一年，全面擴大規模舉辦，首度邀請國際評審加入專業陣容，決賽更以音樂節形式登場，邀來來自台灣、香港、韓國的重量級音樂人共襄盛舉。現場同步打造雙主題舞台與音樂市集，帶來沉浸式音樂體驗，讓樂迷直呼：「太爽了！」

不斷電四強出爐，金賞得主梁河懸。（台北流行音樂中心提供）

歷經超過350組參賽者的激烈角逐，最終四強隊伍正式揭曉，金賞得主－梁河懸、銀賞－Yao、DrunkMonk 撞克茫客、優選－Demo症候群，不僅獲得獎金、演出媒合機會，更將接受產業諮詢與輔導，由專業團隊協助下一步發展。四強將登上「2025 TAIPEI MUSIC EXPO 」JAM JAM ASIA亞洲音樂節系列舞台，接軌國內外的觀眾與媒體資源，邁向專業音樂產業舞台。

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不斷電四強出爐，銀賞Yao。（台北流行音樂中心提供）

值得一提的是，韓國「Gyeonggi Indie Music Festival」今年也特別派出代表至不斷電現場，從四強陣容中親選邀往韓國演出的表演者，讓台灣的聲音走出亞洲、接軌國際。

今年決賽活動現場規劃兩大舞台火力全開： AMP Stage（放大舞台）集結10組晉級決賽新聲，聯手6組來自台港韓的表演嘉賓輪番開唱，包含Tofu Kingdom、HYANG等；MIC Stage（拾音舞台）由歷屆學長姐Tickle Tickle癢癢、烏流oo-Lâu、一種心情Sense of feeling、SONNIE桑尼回歸應援，接力11至20強團隊的未竟聲響，讓每一份潛力都能被看見、被聽見。

不斷電四強出爐，銀賞DrunkMonk 撞克茫。（台北流行音樂中心提供）

來自香港的Tofu Kingdom在台上讚道：「台灣有很棒的團、很棒的主辦單位還有很棒的觀眾！」首次來台灣的韓國樂團HYANG也興奮分享：「今天對我們來說非常重要，因為這是我們首次的海外演出！」活動當天人潮湧現，「台北音樂不斷電」持續為新世代音樂人打造舞台，也讓更多樂迷第一時間「聽見未來」。

不斷電四強出爐，優選Demo症候群。（台北流行音樂中心提供）

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