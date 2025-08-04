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（影）阿本崩潰「我很俗」 超商領貨店員3字秒傻眼

藝人阿本曝光自己到超商領包裹的糗事。（翻攝自臉書）藝人阿本曝光自己到超商領包裹的糗事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「阿本」翁瑞迪在社群曝光自己到超商領貨的糗事，昨（3）他曬出一段影片，他驚訝說去超商裡包裹的時候，店員對他說：「電後三」讓他滿臉問號，後來知道意思忍不住大喊：「我很俗」。

阿本忍不住說，自己被問到「你電後三」直接傻眼，直到明白對方是問他「電話末三碼」才恍然大悟，還忍不住稱讚「這波有帥我跟！」

阿本知道「電後三」意思知道，大笑說自己很俗。（翻攝自IG）阿本知道「電後三」意思知道，大笑說自己很俗。（翻攝自IG）

影片中的阿本對著超商店員問話忍不住「蛤」了很多次，心裡還想：「什麼東西啊？」，轉頭問男友才知道是「電話後三碼」的簡稱。明白之後的阿本忍不住笑出來說：「誰發明的縮寫啊」，沒想到意外釣出留言區很多回饋。

網友說「會說電後三的是資深店員」，更透露超商新進人員看到客人進門通常都會說「你好，歡迎光臨」，入職一陣子的則會說「歡迎光臨」，真正的資深老鳥則是看一眼，什麼都不說，繼續忙自己手頭上的事。

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