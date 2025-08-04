蕭秉治與中信兄弟合組「偶像男團」成員曝光！登大巨蛋飆唱破億神曲

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治8月23日將到高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會，昨（3日）先到大巨蛋獻唱點擊破億的經典情歌《我還是愛著你》，瞬間讓大巨蛋變成超大型萬人KTV包廂！

蕭秉治（中）被拱和岳東華（右起）、王威晨、張志豪合組偶像男團。（相信音樂提供）

這次蕭秉治受邀出席中信兄弟年度大型K歌主題日「Channel B vol.2」賽末演出，並擔任第12屆「我不是歌手」歌唱大賽的特別評審，今年3月蕭秉治受中信兄弟邀請量身創作2025年度歌曲《進化 B EVOLUTION》，除了是首度為中信兄弟寫歌，昨天他也與王威晨、張志豪、岳東華合體首唱這首歌，主持人開玩笑說4人可以組成新的偶像男團。

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蕭秉治（右）和張志豪合唱《毒藥》。（相信音樂提供）

另外蕭秉治也與張志豪合唱《毒藥》，兩人不只深情對望，甚至還手牽手一起離場，逗趣的畫面引起全場球迷尖叫聲連連，並起鬨喊「在一起」。蕭秉治談到：「今年跟中信兄弟非常有緣分，很榮幸可以幫中信兄弟寫歌、製作《進化》這首年度歌曲，感謝邀請！希望大家都能享受這個夜晚。」

岳東華（右起）、蕭秉治、王威晨、張志豪合唱中信兄弟年度歌曲。（相信音樂提供）

除了獻唱，蕭秉治也擔任歌唱評審，參賽者中以鄭浩均和小迪牽手合唱引起最高討論度，蕭秉治也分享評分標準：「只要在唱歌時很享受在狀態裡，就會給他很高分！」結果有3組獲得滿分。

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