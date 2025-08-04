蔡旻佑糗了！躺泳池裝愜意突然想尿尿 全「靠核心」憋著

〔記者張釔泠／台北報導〕創作才子蔡旻佑4日推出夏季戀習曲《OOTD》新歌MV，為傳達輕鬆、恣意又充滿粉紅泡泡的氛圍，只能頂著超過38度高溫在烈日下拍攝MV，當時蔡旻佑才剛從國外旅行回來，遊玩時直接曝曬導致整個人曬到超黑，看著畫面裡頭的自己，他都傻眼：「真的辛苦導演了，我膚色曬黑了十階吧！不好意思，畫面後製調色得多費心了。」

蔡旻佑泡水拍MV。（人見人愛提供）

除了烈日拍攝得克服，大多劇情都在泳池拍攝，熱愛游泳的蔡旻佑卻不可得，而是得乖乖聽從導演指令躺在鳳梨造型的游泳圈上，接著再拉起小提琴、表情還得洋溢著笑容，只為了呈現出愜意十足的chill感受，他事後苦笑：「一點都不輕鬆，躺在游泳圈要使用腹肌核心hold住，最後有想要尿尿的感覺，還要保護小提琴不能濕，表情也要注視鏡頭兼顧下巴要好看，但只要風一吹整個人就飄走了。」

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蔡旻佑泡水拍MV。（人見人愛提供）

這次MV邀來藝術家Dee Chu朱緹再度跨界合作，繼單曲封面後，這次在影像上結合，呈現方式非常新穎，蔡旻佑拍攝時得憑空想像與插畫互動，看了成品大讚：「宇宙緣分真的很奇妙，後來才知道藝術家其實是我的歌迷，也參加過簽唱會，從聽歌變成這次在音樂作品裡合作了，插畫設計得非常用心，可愛又有質感，都有抓住精髓。」他也強調這是一支非典型MV：「不是用敘述故事的方式，而是輕輕鬆鬆，透過畫面呈現Colorful、釋放腦內啡，看MV來一場夏日戀愛約會，消暑一下。」

蔡旻佑泡水拍MV。（人見人愛提供）

蔡旻佑也正式宣佈將展開全新「today’s my day」巡迴演唱會，希望年底可以把演唱會唱回台北，他偷偷預告內容：「由自己來定義每一天，有時候卡住了轉一下彎，卡住的不是事情，其實是你的腦袋！在演出裡不去設定一定要達到的效果，而是根據我自己內心、去發揮創意，把音樂翻玩、拼貼，來看就知道了！」至於粉絲敲碗的七專，他目前積極催生，持續努力創作籌備中。

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