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趙露思撂話「不行就去開麵館」 被挖曾來台賣餛飩

趙露思直播想讓大家知道她狀態穩定。（翻攝自微博）趙露思直播想讓大家知道她狀態穩定。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕26歲中國女星趙露思近日開嗆經紀公司，開直播怒喊：「我不幹了，不用等封殺！」期間還提及若不混演藝圈，也能自立自強，「這麼多年在這圈子賺了不少錢，還是有點積蓄，實在不行就想開個小麵館，人幹什麼不是一輩子。」這番話看似戲謔，卻其來有自，原來她學生時期真的擺過攤。

不少粉絲挖出她過往經歷，趙露思曾在台灣就讀明道大學時尚造型系，當時遠從四川來台的她，不僅愛吃辣，也愛親自下廚。她還在學校美食街經營過餛飩攤，自己包、自己賣，每天清晨親自前往北斗市場挑選豬肉，連老師們都是熟客。

趙露思喊話退出演藝圈也能活，學生時代曾在台灣擺攤賣餛飩。（翻攝自微博）趙露思喊話退出演藝圈也能活，學生時代曾在台灣擺攤賣餛飩。（翻攝自微博）

趙露思3日下午直播並無特別預告，但短時間內吸引超過3千萬人湧入觀看，點讚數破億。她並未正面細談與經紀公司爭議細節，而是以平實語氣分享近況，希望粉絲不用為她擔心，也明白「自己過得不錯」。她表示：「我不想有人去帶節奏，搞得粉絲難受，我不願意，我的事情已經給你們造成挺多傷害。」

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