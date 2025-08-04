晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

宋英奎酒駕後一狀況急惡化 難忍謾罵又遭惡意報導

宋英奎曾參加《雞不可失》演出。（翻攝自X）宋英奎曾參加《雞不可失》演出。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國「最強綠葉」宋英奎先前爆出酒駕消息，今（4）日傳出被發現在車內身亡，目前警方已排除他殺嫌疑。曾參與《雞不可失》演出的宋英奎，7月25日駕事件曝光後，他參與演出的《TRY：我們成為奇蹟》、話劇《莎翁情史》、已完成拍攝的《退貨兒童》都大幅刪減他的畫面或停止演出，有報導指出酒駕事件曝光後，宋英奎心理狀況急遽惡化，恐與驟逝有關。

根據宋英奎友人向《日刊體育》透露，酒駕事件曝光後，他的心理狀況急遽惡化，加上他肩負沉重經濟壓力，去年又和妻女分居，連續打擊，讓他一蹶不振。

除此之外，宋英奎友人也透露，他面對媒體惡意報導和網路上謾罵留言深感痛苦，隨著工作紛紛切割，導致他身陷困擾。

根據友人透露宋英奎長期承受極大壓力。（翻攝自IG）根據友人透露宋英奎長期承受極大壓力。（翻攝自IG）

宋英奎酒駕發生於6月19日晚間，他與朋友喝酒聚會後回家，請了代駕的他因覺得自己下車地方離停車場不遠，沒想到就是這5公里的路程，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。警方逮捕宋英奎之後，經過檢測，發現他血液中酒精濃度超過0.08％，達吊銷駕照標準，故依違反道路交通法移送水原地檢偵辦。

酒駕新聞曝光後，宋英奎致歉「真的非常抱歉，我當時應該瘋了」。然而沒有人知道的事，他早在酒駕案件之前就承受許多壓力，除了私人問題、接演作品減少，導致他選擇飲酒逃避痛苦，雖然有人曾經勸導他，但他仍難走出心結。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中