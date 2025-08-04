宋英奎酒駕後一狀況急惡化 難忍謾罵又遭惡意報導

宋英奎曾參加《雞不可失》演出。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國「最強綠葉」宋英奎先前爆出酒駕消息，今（4）日傳出被發現在車內身亡，目前警方已排除他殺嫌疑。曾參與《雞不可失》演出的宋英奎，7月25日駕事件曝光後，他參與演出的《TRY：我們成為奇蹟》、話劇《莎翁情史》、已完成拍攝的《退貨兒童》都大幅刪減他的畫面或停止演出，有報導指出酒駕事件曝光後，宋英奎心理狀況急遽惡化，恐與驟逝有關。

根據宋英奎友人向《日刊體育》透露，酒駕事件曝光後，他的心理狀況急遽惡化，加上他肩負沉重經濟壓力，去年又和妻女分居，連續打擊，讓他一蹶不振。

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除此之外，宋英奎友人也透露，他面對媒體惡意報導和網路上謾罵留言深感痛苦，隨著工作紛紛切割，導致他身陷困擾。

根據友人透露宋英奎長期承受極大壓力。（翻攝自IG）

宋英奎酒駕發生於6月19日晚間，他與朋友喝酒聚會後回家，請了代駕的他因覺得自己下車地方離停車場不遠，沒想到就是這5公里的路程，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。警方逮捕宋英奎之後，經過檢測，發現他血液中酒精濃度超過0.08％，達吊銷駕照標準，故依違反道路交通法移送水原地檢偵辦。

酒駕新聞曝光後，宋英奎致歉「真的非常抱歉，我當時應該瘋了」。然而沒有人知道的事，他早在酒駕案件之前就承受許多壓力，除了私人問題、接演作品減少，導致他選擇飲酒逃避痛苦，雖然有人曾經勸導他，但他仍難走出心結。

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