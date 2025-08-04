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娛樂 最新消息

MAMAMOO妹妹團解散！PURPLE KISS撐4年不唱了

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國實力女團PURPLE KISS今天（4日）宣布解散，結束4年的活動，成員稍早也發布親筆手寫信向粉絲告別，感謝粉絲一直以來的支持，讓人相當錯愕。

PURPLE KISS宣布11月解散。（翻攝自X）PURPLE KISS宣布11月解散。（翻攝自X）

PURPLE KISS在2021年3月出道，成員包括Ireh、Yuki、Chaein、高恩、Dosie及SWAN，她們隸屬於RBW娛樂，出道初期被封為「MAMAMOO的妹妹」，實力也相當不錯，上個月才推出新歌《I Miss My…》，怎料今天卻傳出這個令粉絲心碎的消息。

RBW娛樂發表聲明，PURPLE KISS將在今年11月結束組合活動，由於對團體的情感很深，所以公司與成員們針對未來的方向，進行了長時間的討論，最後決定尊重彼此的意見以及珍惜每個人各自的夢想，做出這個結論。聲明指出，雖然團體活動將結束，不過為了報答粉絲一直以來給予的支持、愛，仍然會按照原定計畫進行活動，接下來PURPLE KISS將從8月底推出的英文專輯開始，到日本宣傳、美國巡演以及在韓國開演唱會，在剩下的時間內與PLORY（粉絲名）一起度過。

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