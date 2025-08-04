H級AV女優「超愛台灣男生」 來台羞曝：在路上滿腦都是18禁

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「最強新人」AV女優UNPAI（音譯：溫派），過去是人氣網紅，在TikTok坐擁逾420萬粉絲，憑藉H級傲人上圍，以及搞怪又帶點情色的風格獲得關注。值得一提的是，她先前受訪時自曝，台灣男生是她的菜，走在路上經常冒出18禁的想法，而她8月即將來台參展，讓老司機們相當期待。

AV女優UNPAI自爆台灣男生長相是她的菜。（翻攝自X）

UNPAI將在8來台灣出席TRE台北國際成人展，有趣的是，她過去接受台灣男性雜誌受訪時透露，最喜歡的台灣食物是小籠包，除了美食吸引她以外，台灣男人也讓她「胃口大開」，直指台灣男生的長相是自己喜歡的類型，也因此走在路上會經常冒出18禁的想法，「想像一起做色色的事情」。

此外，UNPAI分享拍攝經歷，大讚台灣造型師和攝影師都非常專業，相當滿意成品，「在日本沒拍過這麼美的照片」，她還說，非常喜歡台灣，目前正積極學習中文，訪談時也盡量以中文回應。

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