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娛樂 最新消息

《我們六個》今晚催淚首播！演員撕心告白點閱破百萬

大愛劇《我們六個》上戲說真人生節目聊拍戲幕後。左起：主持人黃添明、馬志翔、林雨葶、天心。（大愛提供）大愛劇《我們六個》上戲說真人生節目聊拍戲幕後。左起：主持人黃添明、馬志翔、林雨葶、天心。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》今（5）日晚間8點即將全球首播，日前記者會現場氣氛感人，從一開場就催淚。主演天心還未上台便在台下落淚，飾演大姊的游珈瑄也紅了眼眶，哽咽表示：「有一群人願意聚在一起，把這個故事一起說出來，我覺得這件事情很不容易，希望這個很努力的想要說出來這件事，是觀眾也可以接收到的。」

大愛劇《我們六個》上戲說真人生節目聊拍戲幕後。左起：阮柏皓、王傳宗導演、潘親御、游珈瑄、何潔柔。（大愛提供）大愛劇《我們六個》上戲說真人生節目聊拍戲幕後。左起：阮柏皓、王傳宗導演、潘親御、游珈瑄、何潔柔。（大愛提供）

飾演五妹的何潔柔更是一開口就啜泣，愈說愈激動哭到無法自已：「我覺得這六個孩子真的是很不容易，家庭變革這麼大的狀況下，還可以活出自己的人生，成為別人的陽光，成為別人的希望，還能繼續努力活下去，真的是很不簡單，長大要變成像媽媽說手心向下的人，要去幫助別人，真的是很不容易。」這段訪談片段剪輯成短影音上傳REELS，流量已突破110萬次。

大愛劇《我們六個》秋伶（黃薇渟飾）（右2）看著達生（馬志翔飾）照片痛哭。（大愛提供）大愛劇《我們六個》秋伶（黃薇渟飾）（右2）看著達生（馬志翔飾）照片痛哭。（大愛提供）

黃薇渟飾演長大後的大姊，她曾在視訊通話時聽見原型人物說：「都不知道爸爸為什麼會這樣，我真的不懂。」黃薇渟表示，大姊的內心其實永遠沒有答案。劇中有一場參加父親告別式的戲，她哭到全身無力，「可能是來自於我對爸爸的愧疚，當下在演的時候哭得很慘」。她坦言自己也不確定大姊當時的感受是什麼，但剪完後重看仍覺得難過，「希望大家對家人的愛，對兄弟姐妹的愛要及時，要好好把握。」

天心則飾演媽媽「郭富美」，她印象最深刻的一場戲是在市場癲癇發作，被馬志翔揹起來狂奔就醫。她回憶當時剛被放下，「全部人都在看他，這個人壯壯的怎麼就腿軟了，這對嗎？」結果第二次拍攝時，馬志翔硬是憋住那口氣完成表演，「全場的人都拍手」，他笑說：「表演的時候，腎上腺素會起來，當下完全是爆發的。」當時現場約有五、六十位工作人員，大家齊聲鼓掌，他也忍不住說：「我也是有點騎虎難下」。

大愛劇《我們六個》秋鳳（林雨葶飾）喝醉回來找架吵。（大愛提供）大愛劇《我們六個》秋鳳（林雨葶飾）喝醉回來找架吵。（大愛提供）

飾演「小三」黃秋鳳的林雨葶則是後期才進劇組，她坦言第一天上戲非常緊張，「因為當時大家已經拍了一個多月，我算是很後期加入。」不過她的緊張感反而讓天心和馬志翔都覺得特別真實。天心笑說：「很像闖入森林迷路的小白兔的那種感覺。」林雨葶則將自己的角色定義為劇中黑暗的力量，「天心整齣戲的那道光，我就是你們的黑暗，就是希望你們可以來看我怎麼成魔，怎麼暗黑。」

大愛劇《我們六個》上戲說真人生節目聊拍戲幕後。左起：邱宇辰、黃薇渟、陳妤、涂善存。（大愛提供）大愛劇《我們六個》上戲說真人生節目聊拍戲幕後。左起：邱宇辰、黃薇渟、陳妤、涂善存。（大愛提供）

導演王傳宗也分享創作初衷，回憶童年時與父母一起看《星星知我心》，雖然已忘了劇情，卻永遠記得一家人一起看電視的溫暖時光。「我希望《我們六個》可以變成這一代的《星星知我心》，看到這群小朋友即便遇到困難，也不會被打倒，被那種堅韌的毅力所感動，進而去影響到自己的人生。」

《我們六個》將於8月5日起，每週一至週五晚間8點，在大愛電視台與YouTube大愛劇場頻道同步播出。

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