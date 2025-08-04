閩南狼控八炯「反共玩成納粹」 波特王喊話：你們倆好好溝通

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕726大罷免落幕，網紅「閩南狼」陳柏源昨（3）晚突然上傳影片爆料，昔日戰友八炯走向極端，並操弄群眾情緒，甚至模仿納粹，使這場以「守護台灣」為名的公民運動偏離初衷。對此，網紅波特王認為，八炯的用意是反共，呼籲兩人好好溝通。

閩南狼（左）控昔日戰友八炯效仿納粹。（資料照）

閩南狼昨天深夜PO出影片指控，八炯言行出現變化，包括街頭挑釁衝突和發表極端言論，甚至在私下透露，「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，種種行為讓他感到不安，深怕台灣走向另一個極權。不過，他強調，「這不是私仇，這是信仰」，並非為了流量或是個人名氣，而是台灣不能被共產黨統治。

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見此，波特王坦言，看不懂這是哪一齣，指出看完八炯與閩南狼的對話紀錄，八炯的用意還是反共，只是參考過往歷史經驗，他認為這是「魔法對付魔法」，呼籲兩人好好溝通。

八炯今天也親自回應風波，聲稱開始反共以來，時常被藍白、中共陣營貼上納粹標籤，因為不知道如何闢謠和自證，加上先前舉辦419集會，導致壓力倍增、心情低落，才私下向朋友自嘲，「我就是納粹！反正我也撕不掉這個標籤。」然而，被其他友人提醒後，他也察覺此舉不妥，因此表示歉意。

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