晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅外宣名單再加1？大胃王YTR赴中國拍攝惹議

大胃王「吃貨豪豪」赴中國拍攝惹議。（翻攝自YT）大胃王「吃貨豪豪」赴中國拍攝惹議。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國近年來招募不少有粉絲基礎的各國網紅到中國旅遊，以對外宣傳中國的良好形象，許多台灣網紅也遭疑受邀赴中國外宣，引發不少話題。近日，大胃王網紅「吃貨豪豪」曬出一部在中國拍攝的吃播影片，影片中的他不停讚嘆中國小吃店，「免費加料」的阿莎力服務，被網友認為表現太浮誇，意外引爆爭議。

吃貨豪豪在中國蘭州拉麵店僅花40元人民幣就能無限續主食。（翻攝自YT）吃貨豪豪在中國蘭州拉麵店僅花40元人民幣就能無限續主食。（翻攝自YT）

大胃王YTR「吃貨豪豪」以大食量、帥氣外型擁有不少粉絲，他於昨（3）日曬出一部在中國拍攝的吃播影片，在影片一開始他就被中國蘭州牛肉拉麵店的「無限加麵、加飯、加湯、加茶葉蛋和加肉夾饃」的服務標語吸引，決定親自進去試驗是不是真的，果然影片中豪豪只付了40元人民幣（約新台幣165元）就無限續主食。

由於在台灣頂多加飯麵免費，幾乎沒有能免費加茶葉蛋及肉夾饃的店家，讓吃貨豪豪忍不住發文驚呼，「中國大陸怎麼這麼多免費啊，加麵、飯、湯、蛋都不用錢」，貼文發出後意外遭到不少台灣網友吐嘈，「一碗麵單價比台灣貴，還都是加一些便宜的東西，CP值感覺不高」、「加這麼多料小心洗腎欸」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中