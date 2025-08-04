網紅外宣名單再加1？大胃王YTR赴中國拍攝惹議

大胃王「吃貨豪豪」赴中國拍攝惹議。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國近年來招募不少有粉絲基礎的各國網紅到中國旅遊，以對外宣傳中國的良好形象，許多台灣網紅也遭疑受邀赴中國外宣，引發不少話題。近日，大胃王網紅「吃貨豪豪」曬出一部在中國拍攝的吃播影片，影片中的他不停讚嘆中國小吃店，「免費加料」的阿莎力服務，被網友認為表現太浮誇，意外引爆爭議。

吃貨豪豪在中國蘭州拉麵店僅花40元人民幣就能無限續主食。（翻攝自YT）

大胃王YTR「吃貨豪豪」以大食量、帥氣外型擁有不少粉絲，他於昨（3）日曬出一部在中國拍攝的吃播影片，在影片一開始他就被中國蘭州牛肉拉麵店的「無限加麵、加飯、加湯、加茶葉蛋和加肉夾饃」的服務標語吸引，決定親自進去試驗是不是真的，果然影片中豪豪只付了40元人民幣（約新台幣165元）就無限續主食。

請繼續往下閱讀...

由於在台灣頂多加飯麵免費，幾乎沒有能免費加茶葉蛋及肉夾饃的店家，讓吃貨豪豪忍不住發文驚呼，「中國大陸怎麼這麼多免費啊，加麵、飯、湯、蛋都不用錢」，貼文發出後意外遭到不少台灣網友吐嘈，「一碗麵單價比台灣貴，還都是加一些便宜的東西，CP值感覺不高」、「加這麼多料小心洗腎欸」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法