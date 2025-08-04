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娛樂 電視

李志希當黃仲崑面前鞠躬 下秒遭黃遠「王子復仇」

張尤金（左起）、張菡珈，黃仲崑、黃遠，李志希、Vivian。（公視提供）張尤金（左起）、張菡珈，黃仲崑、黃遠，李志希、Vivian。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由「哈林」庾澄慶主持的《哈！真相大白了》本週迎來星光熠熠的三組親子檔，包括黃仲崑與兒子黃遠、李志希與女兒Vivian，以及作家張尤金父女同台較勁真假訊息，現場笑料不斷、意外百出。

庾澄慶（左四）主持《哈！真相大白了》邀來張尤金（左起）、張菡珈、黃遠、黃仲崑、Vivian、李志希等三對親子檔。（公視提供）庾澄慶（左四）主持《哈！真相大白了》邀來張尤金（左起）、張菡珈、黃遠、黃仲崑、Vivian、李志希等三對親子檔。（公視提供）

節目一開場，黃仲崑與黃遠拳碰拳打氣，展現親子好默契；李志希和Vivian則比出「大愛心」，甜蜜同框。主持人哈林庾澄慶不忘挖掘笑點，詢問「資深藝人」黃仲崑是否不習慣現代網路資訊？沒想到黃仲崑秒回：「我40年前就靠歌唱勸世啦！」他隨即提及自己的代表作《故事的真相》，笑說那時就在「追求真相」，哈林聽完忍不住現場清唱：「誰來為我把真相說明白。」笑翻全場。

《哈！真相大白了》邀來李志希（左）、Vivian（右）親子檔上節目。（公視提供）《哈！真相大白了》邀來李志希（左）、Vivian（右）親子檔上節目。（公視提供）

張尤金（左起）、黃仲崑、黃遠節目上廝殺激烈。（公視提供）張尤金（左起）、黃仲崑、黃遠節目上廝殺激烈。（公視提供）

挑戰進行到第二關「真相羅生門」時，李志希快黃仲崑一步搶答成功，淘汰前輩，還不忘幽默說明：「麻油塗燙傷會感染啦！」讓全場大笑，哈林也虧他：「你不讓一下年長的啊？」李志希趕緊向黃仲崑鞠躬賠不是。不過最終，黃遠一舉擊敗李志希，成功闖進終極關卡，不但替父報仇，更被哈林笑虧「幫爸爸吐怨氣了啦」，黃仲崑也在一旁拍手叫好。

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